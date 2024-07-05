英國大選2024｜侯俊偉或成英國現代史首位「議席不保的財相」
撰文：聯合早報
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票站調查顯示，侯俊偉（Jeremy Hunt，又稱亨特）很可能成為英國現代史上首位失去議會席位的財政部長，這對地位岌岌可危的保守黨造成進一步的打擊。
英國廣播公司（BBC）報道，儘管數據表明英國經濟正在好轉，但亨特為了增加個人選票，在競選時把重點放在國民醫療服務體系和下水道等民生課題。
另外，屬工黨的倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）說，工黨有望成為英格蘭、蘇格蘭和威爾斯的最大黨派。
票站調查顯示，工黨將在英國650個下議院議席中贏得410個議席，結束保守黨長達14年的執政。
預計保守黨將僅獲得131個議席，遠低於議會解散時的344席；中間派自由民主黨的議席預計將從15席增加到61席；脫歐派法拉奇領導的右翼民粹主義政黨改革黨預計將從一席增至13席；蘇格蘭民族黨（SNP）的議席則將從48席減少至10席。
英國星期四（7月4日）舉行全國大選，全國共有650個選區，共設有約4萬個投票站，每個選區選出一名議員進入議會下院。按規定，一個政黨若要單獨執政，須在議會下院獲得過半數議席，即650個議席中的至少326席。隨後該黨領袖將獲國王任命成為首相併負責組閣。
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