匈牙利總理歐爾班抵達俄羅斯　俄塔社：他將晤普京

歐盟領導人7月5日對匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）將訪問俄羅斯的傳聞表示關切，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）稱此行「沒有獲得歐盟授權」。



匈牙利通訊社（MTI）5日稱歐爾班已抵達莫斯科。作為「和平使命」的一部份，他將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談。俄塔社5日也引述歐爾班的發言人豪沃希（Bertalan Havasi）報道，歐爾班5日乘飛機抵達莫斯科。

匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國，導致這個中歐國家在未來6個月內，對歐盟的議程和優先事項會產生影響。

米歇爾在社交媒體X發文回應有關傳聞：「歐盟輪值主席國沒有代表歐盟與俄羅斯接觸的授權。」

調查門戶網站Vsquare和媒體RFE/RL援引匿名人士報道，歐爾班預計5日晚與俄羅斯總統普京在莫斯科會面。

歐爾班7月2日才剛訪問了烏克蘭首都基輔。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban，左）2023年10月17日出席在中國北京舉行的第三屆「一帶一路」高峰論壇前，會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）（Pool via REUTERS）

圖為2024年7月2日，在烏克蘭基輔，匈牙利總理歐爾班和烏克蘭總統澤連斯基在會面前握手。（Reuters）

一名歐盟官員告訴法媒：「多次試圖確認歐爾班訪問的消息均未成功。」

官員稱歐爾班「沒有發布任何前往莫斯科的行程」，並稱「如果匈牙利總理提出這樣的要求，米歇爾主席將強烈建議他不要進行這樣的訪問」。

法媒4日早上就有關傳聞查詢時，匈牙利政府拒絕置評。

2015年2月17日，俄羅斯總統普京（左）和匈牙利總理歐爾班在匈牙利布達佩斯國會出席兩國多項協議的簽署儀式。（Getty）