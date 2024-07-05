匈牙利總理歐爾班抵達俄羅斯 俄塔社：他將晤普京
撰文：許懿安
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歐盟領導人7月5日對匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）將訪問俄羅斯的傳聞表示關切，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）稱此行「沒有獲得歐盟授權」。
匈牙利通訊社（MTI）5日稱歐爾班已抵達莫斯科。作為「和平使命」的一部份，他將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談。俄塔社5日也引述歐爾班的發言人豪沃希（Bertalan Havasi）報道，歐爾班5日乘飛機抵達莫斯科。
匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國，導致這個中歐國家在未來6個月內，對歐盟的議程和優先事項會產生影響。
米歇爾在社交媒體X發文回應有關傳聞：「歐盟輪值主席國沒有代表歐盟與俄羅斯接觸的授權。」
調查門戶網站Vsquare和媒體RFE/RL援引匿名人士報道，歐爾班預計5日晚與俄羅斯總統普京在莫斯科會面。
歐爾班7月2日才剛訪問了烏克蘭首都基輔。
一名歐盟官員告訴法媒：「多次試圖確認歐爾班訪問的消息均未成功。」
官員稱歐爾班「沒有發布任何前往莫斯科的行程」，並稱「如果匈牙利總理提出這樣的要求，米歇爾主席將強烈建議他不要進行這樣的訪問」。
法媒4日早上就有關傳聞查詢時，匈牙利政府拒絕置評。