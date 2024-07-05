普京與匈牙利總理歐爾班會面 稱願探討和平協議細節
撰文：許懿安
出版：更新：
匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）7月5日抵達莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面。普京向歐爾班表示願意就結束烏克蘭衝突的和平建議進行討論。
路透社7月5日，匈牙利總理歐爾班同日較早時抵達莫斯科，他與普京進行會面，並表示希望討論對歐洲重要的問題。
歐爾班向俄羅斯媒體稱，匈牙利已漸漸成為最後一個可與所有國家對話的歐洲國家。
在克里姆林宮與歐爾班會面的普京表示，他已準備好就結束烏克蘭衝突的和平協議的細節進行討論。
普京指出，他準備聽取歐爾班對烏克蘭議題的立場，並聽取歐爾班對其他歐盟國家的看法。
匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國，導致這個中歐國家在未來6個月內，對歐盟的議程和優先事項會產生影響。
歐爾班7月2日才剛訪問了烏克蘭首都基輔，敦促總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）考慮停火，以加速結束與俄羅斯的戰爭。
一名歐盟官員7月5日告訴法媒：「多次試圖確認歐爾班訪問的消息均未成功。」
官員稱歐爾班「沒有發布任何前往莫斯科的行程」，並稱「如果匈牙利總理提出這樣的要求，米歇爾主席將強烈建議他不要進行這樣的訪問」。
法媒4日早上就有關傳聞查詢時，匈牙利政府拒絕置評。