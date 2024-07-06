法國會選舉第2輪投票明舉行　選民與歐洲迷惘走向「未知的未來」

歐洲7月5日才剛經歷英國政壇變天，7月7日又將面對另一場對歐洲影響不少的選舉。法國國民議會（下議院）7日進行第二輪投票。在上週第一輪投票無人獲得過半票數當選的選區，7日將再次進行投票。



法國會選舉：圖為2024年6月30日，在法國普拉日（Le Touquet-Paris-Plage）舉行的法國國會選舉第一輪投票，總統馬克龍（Emmanuel Macron）和妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux）在投票站的間隔空間內投票。（Reuters）

總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）以提早舉行選舉迫使選民在他的中間派道路和極端左派和右派之間抉擇的「政治豪賭」，也沒得到他想要的結果。選舉過後，他將面對自己總統任期最後3年以沒有明顯多數的優勢，而總理阿塔爾可能試圖組建一個看守政府。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2024年7月2日檢閱將在巴黎參加巴士底日（Bastille Day，每年7月14日）閱兵的軍人。（Reuters）

RN得票料不夠多

法媒5日稱，當天發布選前最後一個民調結果顯示，極右翼領導人馬林勒龐（Marine Le Pen）率領的國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線，Front National）將無法贏得國會的絕對多數席位。

在民調機構Ipsos和Ifop訪問逾10,101名選民後，分析出國民聯盟可能會在國會中獲得170至210個席位，但遠低於成為多數派所需的289席。

圖為2024年7月1日，領導法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）來到RN位於巴黎的總部。（REUTERS）

Ipsos Talan為《世界報》、法國廣播電台和法國電視台進行的民調顯示，國民聯盟的席次在145至175個之間，領先左翼的新人民陣線（NPF）聯盟。

民調結果顯示，極右翼和左翼團體都遠遠領先中間派。中間派在現屆國會擁有250席，而7日的選舉舉行後，估計只有118至148席。

法國會選舉：2024年7月5日，法國西部城市南特（Nantes），在法國提早國會選舉第二輪投票之前，鏡頭拍得街道電箱上貼有海報，上面印着「極右勢力以絕望為食」以及「阻擋極右勢力」 字樣。（Reuters）

或須與政敵分權

瑪琳勒龐堅稱，她仍有望取得勝利，並獲得絕對多數票，這將迫使馬克龍任命她那位有28歲的副手巴德拉（Jordan Bardella）擔任總理。

巴德拉4日警告：「要麼國民聯盟贏得絕對多數，我就可以從周日開始實施我的重建計劃……要麼國家被封鎖。」

阿塔爾（Gabriel Attal）誓言「只要有必要」就會繼續擔任看守角色，而馬克龍辦公室正在研究維持某種形式政府的選擇。

法國會選舉：法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）2024年7月5日就第二輪國會選舉投票，在巴黎進行拉票活動。（Reuters）

馬克龍將繼續留任至2027年4月舉行的總統選舉，但他現在必須面臨與政敵分享權力的可能性。

法國組成二戰以來首個極右翼政府的可能性，令其歐洲盟友感到沮喪，他們已對馬克龍提前大選的瘋狂政治豪賭感困惑。

第一輪投票結束後，一些民調顯示國民聯盟有望在國會中贏得絕對多數席次。中間派和左翼政黨為阻止發生在6月30日第一輪投票中極右勢力崛起的局面，就第二輪投票協議。馬林勒龐譴責此舉是為透過建立她所謂的「單一政黨」來保護政治階層，從而「違背人民的意願」竊取勝利。

2034年6月30日，法國埃南-博蒙（Henin-Beaumont），法國極派領導人、極右翼國民聯盟（National Rally-RN）候選人馬林勒龐在法國國會選舉第一輪結果公布後發表講話。（Reuters）

選前最後一次民調結果顯示，這種情況已不再可能發生。即使馬林勒龐相信他們仍然有「很大的機會」贏得控制國會所需的289席，但民調結果指出，200個席位是一個更現實的數字。

英國廣播公司（BBC）7月6日稱，在競選活動須結束前幾個小時公布的一項重要民意調查顯示，排名第三的左翼和中間派候選人一系列的退出，已成功地破滅全馬林勒龐將該黨主席巴德拉送上總理寶座的希望。

法國會選舉第二輪投票：圖為2024年7月5日，馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）與該黨主席巴德拉（Jordan Bardella）的海報，被張貼在法國巴黎國民聯盟總部附近。（Reuters）

法國選民7日晚入睡時，都不知一覺醒來誰將領導政府，也不知總理阿塔爾（Gabriel Attal）是否還是他們的總理。人們擔心法國這大國及歐盟支柱之後走向充滿不確定性的未來。

即使正如民調機構所預測的那樣國民聯盟的表現不佳，法國也將在巴黎準備主辦奧運會之際，進入未知的政治領域。