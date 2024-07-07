法國大選︱次輪投票料左翼新人民陣線贏多數議席　國民聯盟排第三

法國7月7日舉行國民議會選舉第二輪投票，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）與左翼政黨組成的「共和陣線」策略奏效，於首輪投票領先、由馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National），料未能取得國會多數議席。 多間民調機會的票站調查顯示，左翼新人民陣線（New Popular Front）將取得多數議席，馬克龍領導的中間派位居第二，國民聯盟只列第三。



埃拉貝民意調查公司（Elabe）最新預測，極右翼國民聯盟將贏得 113至148 個席位；左翼新人民陣線料以178至205席佔多數，馬克龍領導的中間派將贏得 157至174 個席位。

民調機構Ifop則估計，國民聯盟贏得 120至130 個席位，左翼新人民陣線獲 180至205席佔多數，馬克龍中間派獲贏得 164至174席。而要取得絕對多數，需有289席。

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選民於次輪投票踴躍。法國內政部指出，截至當地時間下午5時，投票率達59.71%，高於2022年大選同時段的38.11%，也高於上週日（6月30日）首輪投票同時段的59.39%投票率，創1981年以來的新高紀錄。

在法國的小型城鎮，投票將於當地時間下午6時結束；大城市的投票站則將於晚間8時關閉。民調機構Harris Interactive和Ipsos預測，最終投票率將為67%，是1997年以來的最高。

此前分析認為，極右翼國民聯盟或取得國會多數席次，但無法取得過半的絕對多數，將出現「懸峙議會」。 此外，一旦屬於疑歐派的國民聯盟確定取得多數席次，法國將迎來二戰以來首個極右翼政府，並對歐盟帶來震盪。