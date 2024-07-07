法國大選︱次輪投票率至下午5時近6成　創43年新高

法國大選第二輪投票7月7日舉行，選民投票踴躍。法國內政部指出，截至當地時間下午5時，投票率達59.71%，高於2022年大選同時段的38.11%，也高於上週日（6月30日）首輪投票同時段的59.39%投票率，創1981年以來的新高紀錄。



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在法國的小型城鎮，投票將於當地時間下午6時結束；大城市的投票站則將於晚間8時關閉。民調機構Harris Interactive和Ipsos預測，最終投票率將為67%，是1997年以來的最高。

路透社報道，由馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）料取得國會多數席次，但相信無法取得過半的絕對多數，將出現「懸峙議會」。

另外，一旦屬於疑歐派的國民聯盟確定取得多數席次，法國將迎來二戰以來首個極右翼政府，並對歐盟帶來震盪。