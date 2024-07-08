法國大選｜梅朗雄促馬克龍承認落敗　需邀新人民陣線組建政府

法國國民議會7月7日舉行第二輪投票，票站民調顯示，左翼新人民陣線（New Popular Front）料拿下最多席次，極左派領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）表示，左翼聯盟已「準備好執政」。



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4間民意調查機構的票站民顯示，新人民陣線料獲得172席至215席，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）領導的中間派居次、馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）排第三。三大陣營均未取得過半數的289席，將出現懸峙議會。

屬於「新人民陣線」的極左翼政黨「不屈的法蘭西」領袖梅朗雄表示，選舉結果令法國大多數人鬆一口氣，人民的意願必須嚴格尊重。馬克龍必須承認落敗，總理阿塔爾（Gabriel Attal）必須下台，馬克龍有責任邀請新人民陣線組建政府。

國民聯盟主席巴德拉（Jordan Bardella）批評，馬克龍及左翼組成的「共和陣線」是「可恥聯盟」，導致國民聯盟所得議席少於預期，將使法國陷入癱瘓， 把國家推向不穩及不確定性。他強調，國民聯盟將「加強」作為反對派的工作。

國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）稱，該政黨的勝利只是被推遲，今次失利只是由於左翼和馬克龍的戰術操作。