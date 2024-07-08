法國總理阿塔爾宣布辭職

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）當地時間星期天（7月7日）說，他將於星期一（8日）早上向總統馬克龍遞交辭呈，並稱只要有必要，他就會繼續履行職責。



綜合路透社、英國廣播公司（BBC）等報道，阿塔爾在巴黎的馬提翁宮（L'hôtel de Matignon）發表講話。他說：「今晚，沒有哪個極端派別能獲得多數票。」

他將此歸功於「法國精神」。

他還強調，總統馬克龍的執政黨聯盟「在一起」的許多成員都獲得連任。

「擔任總理是我一生的榮幸。」

法國總統馬克龍領導的中間派聯盟「在一起」（Ensemble pour la République）候選人、法國總理阿塔爾2024年7月7日抵達總理府馬提翁宮，準備就國會選舉第二輪投票部份結果公布發表講話。（Reuters）

「今晚，儘管我們贏得的席位是預期的3倍，但我們並沒有獲得多數票。所以，明天早上，我將向總統遞交辭呈。」

阿塔爾補充說：「我知道，由於今晚的結果，許多法國人對未來感到一些不確定。我們國家正在經歷前所未有的政治局勢。」

法國總統馬克龍領導的中間派聯盟「在一起」（Ensemble pour la République）候選人、法國總理阿塔爾2024年7月7日在總理府馬提翁宮就國會選舉第二輪投票部份結果公布發表講話。（Reuters）

他說：「從這場競選活動一開始，我就意識到三種風險：絕對多數被『不屈服的法蘭西』黨（La France insoumise）主導的風險、絕對多數被國民聯盟主導的風險，以及體現我們思想和價值觀的運動消失的風險。

「今天，這三種風險被法國人民拋棄了。今晚，絕對多數不能被極端分子所主導。」

他說：「女士們、先生們，今晚，一個新時代開始了。這是我們國家的一個新時代。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

