北約峰會｜拜登宣布向烏克蘭供應新防空系統　稱基輔會阻止普京

美國總統拜登（Joe Biden）7月9日在北約（ NATO）峰會上發言，指烏克蘭可以亦會阻止俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的侵略。拜登亦利用今次機會，向外界展示自己仍有能力連任。



《衛報》及路透社報道，拜登在發言上表示，普京在俄烏戰爭爆發前以為北約會分裂，不過現在北約是史上最強大。他指普京企圖完全征服烏克蘭，並將烏克蘭由地圖上消失，但烏克蘭可以及將會阻止普京，烏克蘭戰後仍會是一個自由和獨立的國家。

拜登提到，北約比以往獲得更多的資源，又表示更多成員國支付佔GDP2%的國防開支。他同時宣布，美國及盟友將會向烏克蘭提供數以百計的新型戰略防空系統。

北約峰會7月9日在華盛頓開幕，美國總統拜登向北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）頒發總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）。 （REUTERS）

拜登7月9日在北約峰會上發言，宣布加碼援助烏克蘭。而今次亦是他向外界展示自己仍有能力帶領國家的機會。 （REUTERS）

白宮之後發表美國、荷蘭、德國、意大利、羅馬尼亞及烏克蘭領袖的聯合聲明，披露基輔方面獲防空系統的細節，當中包括由美、德及羅馬尼亞提供額外愛國者（Patriot）防空系統、荷蘭和其他夥伴供應愛國者組件、意大利額外捐出一套SAMP／T型反導彈防空系統等。另外華府與夥伴在未來數月計劃向烏克蘭提供多套防空系統，增加烏克蘭的防空能力。

另外拜登早前在電視辯論的失準表現引起關注，他嘗試利用主持北約峰會的機會挽回外界信心。報道指拜登雖然在發言時「照稿讀」，不過表現正常，沒有任何失手情況，惟他領導的民主黨內部仍對自己是否繼續參選仍存在分歧。