BBC評述員妻子及2女兒家中亡　疑被綁再用十字弓殺害　警追緝1男

英國廣播公司（BBC）電台賽馬評述員亨特（John Hunt）的妻子及2名女兒在英國家中身亡，據《每日郵報》7月10日引述警方消息人士指，3人疑先被綁圯，再遭人用十字弓（crossbow）殺害。警方追緝一名26歲男子Kyle Clifford，據報道指，他是亨特其中一名女兒的前男友。



3位死者的年齡介乎25歲至61歲，分別是61歲的母親Carol Hunt、28歲女兒Hannah Hunt與25歲女兒Louise Hunt。

她們9日晚上被發現死於英格蘭赫特福德郡（Hertfordshire）的家中。

警方追緝一名男子Kyle Clifford，據報道指，他是亨特其中一名女兒的前男友（英國警方）

根據警方公布，9日晚上7時前，警方接報到達事發地點，發現有3名女子嚴重受傷，在不久後死亡。警方之後徹夜追緝一名26歲男子Kyle Clifford，並在10日公開其照片，希望公眾協助。

警方聲明指，「若你相信看到他，請不要走近他，請即打999，他可能仍持有武器。」

其中一名死者Louise Hunt（社交網站）

據《每日郵報》指，Kyle Clifford是亨特女兒Louise的前男友。

路透社報道，英國總警司Jon Simpson形容事件可怕，他向傳媒透露案件涉及十字弓，並可能有其他武器。警方10日展開大規模搜索。

BBC電台賽馬評述員亨特（John Hunt）及其妻子Carol（社交網站）

其中一名死者Hannah Hunt（社交網站）

英國ITV賽馬評述員Matt Chapman在社交網站X（前稱Twitter）發文指，「不可能理解的痛苦。亨特，只要知道我們都在這裏支持你。朋友，我們愛你。」