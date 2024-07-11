北約峰會聯合公報首指中國「軍援」俄羅斯　中方促摒棄冷戰思維

北約（NATO） 峰會7月9日至11日在美國舉行。他們11日發表峰會聯合公報，首次公開指責中國「軍援」俄羅斯。中國駐歐盟使團就北約聲明涉華內容回應時強調，中方要求北約立即糾正對華錯誤認知，摒棄冷戰思維和零和博弈，停止鼓譟所謂中國威脅，停止煽動對立對抗，多為世界和平穩定做點什麼。



法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨和希臘總理米佐塔基斯2024 年7 月10 日在美國華盛頓舉行的北約成立75周年峰會上站在一起。（Reuers）

中國駐歐盟使團發言人11日稱，眾所周知，中國不是烏克蘭危機的製造者，中方在烏克蘭問題上光明磊落，核心立場就是勸和促談、政治解決，得到國際社會廣泛認同和讚賞，中國言出必行，從未向衝突中的任何一方提供致命性武器，一向嚴格管控軍民兩用物項，包括民用無人機出口。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）於2024年7月10日在美國華盛頓舉行的北約75周年峰會期間舉行新聞發布會。（Reuers）

發言人說，中俄之間的正常貿易往來不針對第三方，也不應受外部干擾和脅迫，烏克蘭危機延宕至今，究竟是誰在拱火澆油，是誰在推波助瀾，是誰在藉機謀取私利，國際社會看得一清二楚，中方奉勸北約認真傾聽國際社會的正義聲音，深刻反思自己的所作所為，拿出實際行動推動局勢緩和，解決問題，而不是甩鍋推責、嫁禍於人。

2024年7月10日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）、美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）和匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban），同在華盛頓出席北約峰會。（Reuters）

發言人還稱，亞太地區是和平發展的高地，不是地緣博弈的競技場，北約一而再、再而三炒作「歐亞安全聯動」，是何居心，中方敦促北約安分守己，恪守北大西洋區域防禦性組織定位，不要做亞太地區和平穩定的攪局者，不要淪為某些大國的維霸工具。