Facebook有罪？特朗普稱選舉舞弊者無恥　當選總統送朱克伯格入獄

美國「商業內幕」（Business Insider）網站7月10日報道，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10日在其自創的社交媒體平台Truth Social發文稱，如果他再次當選美國總統，將把「選舉舞弊者」送進監獄，他更特別點名Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）。



特朗普是在一條關於《保障美國選民資格法案》（SAVE Act）的帖子中發出上述威脅的。

共和黨2024年5月提出法案，要求公民提供身份證明文件才能登記投票，確保將非公民排除在投票資格之外。這一法案在當地時間7月10日在共和黨主導的美國會眾議院獲通過。

2024年6月22日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席在美國賓夕法尼亞州費城舉行的競選活動。（Reuters）

但美國總統拜登（Joe Biden）已明確表示反對，認為法案會讓符合條件的選民登記變得困難，增加符合條件選民被剔除的風險。法案將提交參議院審議，美媒認為其不太可能在民主黨主導的參議院獲得通過。

特朗普10日在「Truth Social」表示：「共和黨人必須通過『SAVE法案』，否則就回家哭着睡去吧。」他稱，在「奸詐的民主黨政客」的推動下，非公民和非法移民正在獲得投票權，而美國「同樣不誠實」的司法部門沒有阻止他們。

特朗普說：「我們的整個投票系統正遭到圍攻，民主黨無法在政策上獲勝，他們唯一獲勝的方法就是作弊。」

特朗普寫道：「他們毫無廉恥可言！我只能說，如果我當選總統，我們將以前所未有的力度追查選舉舞弊者，把他們送進監獄，牢底坐穿。我已經知道你們是誰，別這麼做，ZUCKERBUCKS，給我小心點！」

「ZUCKERBUCKS」指朱克伯格在2020年美國總統大選前向選舉部門捐贈資金。美國《新聞週刊》（Newsweek）報道，朱克伯格2020年向兩家非營利組織捐贈4.19億美元（約32億港元），這些組織向大約2500個選舉部門發放補助金。《紐約時報》（The New York Times）指出，這些選舉官員在疫情期間面臨資金短缺的問題。

這一捐款行為遭到特朗普和共和黨人的抨擊，佛羅里達州（Florida）、佐治亞州（Georgia）還推出有關「ZUCKERBUCKS」的禁令。

特朗普朱克伯格積怨已久 橫跨2屆選舉

特朗普和朱克伯格可謂積怨已久。特朗普還是美國總統時，朱克伯格2020年6月曾表示「特朗普總統的分裂和煽動性言論令我們深感震驚和厭惡」，但當時尚未對特朗普發布的內容採取措施。

美國2021年1月6日爆發「國會山騷亂」後，特朗普的Facebook和Instagram賬號遭封禁。朱克伯格當時在一份聲明中表示，公司認為「允許總統在此期間繼續使用我們的服務的風險實在太大」。直到2023年2月，特朗普才重新獲得Facebook和Instagram賬號的控制權。當時，特朗普也曾點名朱克伯格，稱他在選舉中作弊。

圖為Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）2024年1月31日出席在美國會大樓參議院司法委員會舉行的網路兒童性剝削問題聽證會，並在會上作證。（Reuters）

2024年3月，特朗普接受美媒CNBC採訪時，重申反對拜登政府試圖禁用TikTok，表示沒有TikTok，Facebook這個「人民公敵」就會更加強大。特朗普表示：「我認為Facebook對我們國家非常不利，尤其是在選舉方面。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

