Facebook有罪？特朗普稱選舉舞弊者無恥 當選總統送朱克伯格入獄
美國「商業內幕」（Business Insider）網站7月10日報道，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10日在其自創的社交媒體平台Truth Social發文稱，如果他再次當選美國總統，將把「選舉舞弊者」送進監獄，他更特別點名Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）。
特朗普是在一條關於《保障美國選民資格法案》（SAVE Act）的帖子中發出上述威脅的。
共和黨2024年5月提出法案，要求公民提供身份證明文件才能登記投票，確保將非公民排除在投票資格之外。這一法案在當地時間7月10日在共和黨主導的美國會眾議院獲通過。
但美國總統拜登（Joe Biden）已明確表示反對，認為法案會讓符合條件的選民登記變得困難，增加符合條件選民被剔除的風險。法案將提交參議院審議，美媒認為其不太可能在民主黨主導的參議院獲得通過。
特朗普10日在「Truth Social」表示：「共和黨人必須通過『SAVE法案』，否則就回家哭着睡去吧。」他稱，在「奸詐的民主黨政客」的推動下，非公民和非法移民正在獲得投票權，而美國「同樣不誠實」的司法部門沒有阻止他們。
特朗普說：「我們的整個投票系統正遭到圍攻，民主黨無法在政策上獲勝，他們唯一獲勝的方法就是作弊。」
特朗普寫道：「他們毫無廉恥可言！我只能說，如果我當選總統，我們將以前所未有的力度追查選舉舞弊者，把他們送進監獄，牢底坐穿。我已經知道你們是誰，別這麼做，ZUCKERBUCKS，給我小心點！」
「ZUCKERBUCKS」指朱克伯格在2020年美國總統大選前向選舉部門捐贈資金。美國《新聞週刊》（Newsweek）報道，朱克伯格2020年向兩家非營利組織捐贈4.19億美元（約32億港元），這些組織向大約2500個選舉部門發放補助金。《紐約時報》（The New York Times）指出，這些選舉官員在疫情期間面臨資金短缺的問題。
這一捐款行為遭到特朗普和共和黨人的抨擊，佛羅里達州（Florida）、佐治亞州（Georgia）還推出有關「ZUCKERBUCKS」的禁令。
特朗普朱克伯格積怨已久 橫跨2屆選舉
特朗普和朱克伯格可謂積怨已久。特朗普還是美國總統時，朱克伯格2020年6月曾表示「特朗普總統的分裂和煽動性言論令我們深感震驚和厭惡」，但當時尚未對特朗普發布的內容採取措施。
美國2021年1月6日爆發「國會山騷亂」後，特朗普的Facebook和Instagram賬號遭封禁。朱克伯格當時在一份聲明中表示，公司認為「允許總統在此期間繼續使用我們的服務的風險實在太大」。直到2023年2月，特朗普才重新獲得Facebook和Instagram賬號的控制權。當時，特朗普也曾點名朱克伯格，稱他在選舉中作弊。
2024年3月，特朗普接受美媒CNBC採訪時，重申反對拜登政府試圖禁用TikTok，表示沒有TikTok，Facebook這個「人民公敵」就會更加強大。特朗普表示：「我認為Facebook對我們國家非常不利，尤其是在選舉方面。」
本文獲《觀察者網》授權轉載