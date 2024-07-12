以防長：哈馬斯突襲事件　內塔尼亞胡應該受查

以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）7月11日表示，當地去年10月7日遭哈馬斯（Hamas）突襲一事，國家應該展開調查，並認為自己和總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）都成為調查對象。



路透社報道，加蘭特在軍校畢業禮上發表講話，指有關調查必需客觀，亦需要調查所有作決定及執行的人、政府、軍方和安全部門。

他表示身為防長的自己及內塔尼亞胡都必須受到調查，而此話一出，隨即獲場內引起一片歡呼。

內塔尼亞胡當時亦是畢業典禮的座上客，他以往曾駁回進行國家調查的要求，強調應等待加沙戰爭結束後才開始調查。

加蘭特的言論再次反映以色列政府內部不和問題嚴重，他曾在去年公開要求政府廢除限制最高法院權力的計劃，警告全國因有關問題所引起的示威或損害國家安全。內塔尼亞胡當時辭退對方，惟引起加蘭特的大批支持者上街示威，最終內塔尼亞胡讓步。

加蘭特獲復職後，在加沙策略上多次與內塔尼亞胡衝突，更惹來執政利庫德集團（Likud）部分成員要求內塔尼亞胡再次辭退對方。

2024年6月18日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席活動時發表講話。（Reuters）

圖為2024年6月15日，以色列特拉維夫，示威者上街並沿路縱火，呼籲達成人質協議並反對內塔尼亞胡政府繼續執政。（Getty）

以軍首承認應對過慢

另外以色列軍方同日發表首份調查報告，承認在哈馬斯的突襲中，沒有採取足夠措施保護民眾，亦沒有充足計劃應對大批武裝份子入侵當地的情況，以及未能及時迅速掌握情況。