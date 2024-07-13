亞洲首富金孫「印度富三代」結婚　馬拉松式擺酒「極奢侈」惹公憤

據英媒BBC報道，亞洲首富家族小兒子阿南特（Anant Ambani）與印度藥廠千金（Radhika Merchant）於7月12日舉行婚禮，此前舉辦的慶典活動已持續數月，馬拉松式的奢華婚禮引發輿論不滿。



據報道，新郎的爺爺Dhirubhai Ambani於1966年創立的印度信實工業公司（Reliance Industries Ltd，簡稱RIL）為印度最大的私營企業，也是全球第二大的私營企業。新郎的父親安巴尼（Mukesh Ambani）擔任該公司董事長，今年以1158億美元總資產蟬聯福布斯富豪榜第9位，為全球十大富豪中唯一的亞洲成員，其小兒子、現年29歲的新郎阿南特是董事局成員之一，主理公司的能源業務。

亞洲首富細仔結婚請到國際巨星Rihanna擔任表演嘉賓。（IG@ananthambani）

亞洲首富細仔結婚請到國際巨星Rihanna擔任表演嘉賓。（IG@ananthambani）

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安巴尼家族在印度擁有龐大的商業帝國，涵蓋石油、電信、化學、科技、時尚、食品等行業，家族成員的一舉一動也備受關注。有報道指出，老安巴尼、印度商界大亨Gautam Adani與莫迪政府關係密切，反對黨指責當局過度偏袒這兩家企業，但政府和商界人士均否認了這一指控。

自3月以來，該家族的婚禮慶典已持續了4個月，錦衣華服、群星薈萃的場面令人驚歎，也招來不少批評，認為該國仍有數千萬人生活掙扎在溫飽線上，這些窮奢極慾的畫面凸顯了該國嚴峻的貧富差距。

據報道，這對新人在3月舉辦了為期3天婚前慶祝活動，邀請到1200名嘉賓出席，其中包括Mark Zuckerberg、Bill Gates等名流，並請到國際巨星Rihanna擔任表演嘉賓。在特別搭建的豪華帳篷中，數十名專業廚師向來賓提供約2000道菜餚，並配有私人化妝師和造型師為他們服務，還有一份長達10頁的關於活動着裝要求的手冊。

Mark Zuckerberg、Bill Gates亦是座上客。（IG@ananthambani）

準新娘穿着多套高級定禮服，包括兩件Lehngas（新娘絲綢長裙），其中一件鑲有2萬顆施華洛世奇水晶，另一件是據稱耗費5700個小時製作而成的粉色Versace洋裝。準新郎則大多穿着Dolce & Gabanna服裝，並炫耀一隻Richard Mille手錶，估計價值50萬美元。Mark Zuckerberg和妻子Priscilla Chan盯着手錶的影片在印度瘋傳​​。《紐約時報》評論稱：「這幾乎就像100年後的（古印度）王公時代。」

此外，印度政府連夜將該市的小機場指定為國際機場，並部署地面和空軍人員為該家族服務，亦引發強烈抗議。

新郎的母親Nita Mukesh Ambani、新娘Radhika Merchant、新郎的父親Mukesh Ambani。（IG@ananthambani）

6月，這對新人與他們的貴賓踏上豪華遊輪前往法國地中海，在海外舉行婚前慶祝活動。他們在羅馬、波托菲諾、熱那亞和康城停留並徹夜狂歡，表演嘉賓包括Backstreet Boys、Katy Perry和義大利男高音Andrea Bocelli。據報道，當地人對此十分抱怨。

7月，這對新人的又一場 婚禮慶祝活動在孟買拉開序幕，表演嘉賓Justin Bieber在舞台邊緣與新娘及其朋友親密互動，相關影片在網路瘋傳，觀看量飆破3800萬次。

表演嘉賓Justin Bieber。（IG@ananthambani）

據報道，安巴尼家族尚未透露為這對新人所花費的具體數字，但有業內人士估計，他們「已經花了110億至130億盧比」。據傳Rihanna的表演費高達700萬美元，而Justin Bieber的表演費則高達1000萬美元。此外，該家族還投入了大量資金建造了14座寺廟，以展示印度的文化遺產並為婚禮提供背景。作為慶祝活動的一部份，該家族還為50對貧困夫婦舉辦了一場集體婚禮。

據報道，安巴尼家族之所以不惜靡費置辦婚禮，是因為阿南特是現有家族中最後一位結婚的成員。但隨着這些奢靡活動的進行，印度公眾的批評也與日俱增。當颶風和洪水已令這個國家飽受折磨時，無論是新娘母親Nita Ambani佩戴的巨大珠寶，還是因舉辦 婚禮慶典活動而交通管制，都輕易點燃當地民眾的怒火。

不過，BBC報道也指出，對於印度的婚禮產業來說，這仍然是一個令人興奮的行銷機會，也是展示印度時裝、藝術和工藝更精緻一面的絕佳機會。此外，安巴尼家族也不遺餘力地向媒體從業者提供細節，透過展示自身財富來收割流量並擴大影響力。

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