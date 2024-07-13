以色列轟炸汗尤尼斯逾71死　哈馬斯否認領袖喪生

巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）營運的媒體辦公室稱，以軍7月13日轟炸位於加沙南部的汗尤尼斯（Khan Younis），並否認領袖戴夫（Mohammed Deif）死於空襲。巴勒斯坦加沙地帶衞生部門13日發表聲明說，以軍這次襲擊導致至少71人死亡、289人受傷。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室在13日稱，汗尤尼斯的襲擊發生後，總理將舉行保安會議。內塔尼亞胡之後向傳媒表示，不肯定戴夫和另一名高層是否已經喪生，但揚言會消滅整個哈馬斯領導層，而以軍加強對哈馬斯的軍事壓力，將有助提升達成釋放以色列人質協議的機會。

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哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）13日回應稱，以軍聲稱襲擊汗尤尼斯是為擊殺哈馬斯軍事領袖戴夫，這是無稽之談。

他說事件中所有死者都是平民，這是種族滅絕戰爭的嚴重升級，在美國的支持與全球的沉默下發生。他又說，事件反映以色列無意達成停火協議。

哈馬斯加沙副首領哈亞（Khalil Al-Hayya）向半島電視台（Al-Jazeera）否認戴夫被殺的說法，指對方「在聽內塔尼亞胡講話，並取笑他的謊言」。

納賽爾醫院（Nasser Hospital）的衛生人員13日稱，醫院已無法繼續運作。醫生表示，由於以軍攻勢和醫療用品嚴重短缺，他們已不堪重負，無法為大量傷者提供醫療服務。

以巴衝突：2024年7月13日，巴勒斯坦人稱以色列對加沙走廊南部汗尤尼斯馬瓦西（Al-Mawasi）地區一個帳篷營地發動襲擊。圖為13日的襲擊發生後，現場有人抬走傷者。（Reuters）

以軍在社交媒體X上表示，以軍根據精確情報，對兩名哈馬斯恐怖分子和其他恐怖分子高層位於平民地區的藏身之所進行打擊。打擊地點是一片開闊地帶，周圍有樹木、幾座建築物和棚屋。