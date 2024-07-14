特朗普拉票活動現場傳出多響槍聲　受傷但無大礙　槍手身亡

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲。他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場，當局指特朗普沒有大礎，消息指槍手已經身亡。



根據美媒及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，事發時特朗普正在講話，槍聲傳出後，現場一片混亂。特朗普按着右邊臉，右耳一帶滲有血迹，一眾特勤人員隨即上前保護對方，持槍警員亦上台掩護。

特朗普由特勤人員護送離場時清醒，並舉起右手向支持者致意。他之後隨即載離現場，消息指他送到醫院接受檢查。

特勤局之後表示，特朗普生命沒有大礙。霍士新聞引述白宮指，總統拜登（Joe Biden）已經知會事件。

《華盛頓郵報》及美國廣播公司（ABC）指，賓夕法尼亞州巴特勒縣（Butler County）檢察官表示，在特朗普競選現場有兩人喪生，當中包括槍手，另外亦有一人情況危殆。

槍聲傳出後，特朗普按着右臉。（Reuters）

特朗普疑遭槍擊，有特勤人員似乎為他止血。（Reuters）

特朗普在競選活動時遇到槍擊，從網上片段可見，他的右臉似乎受傷。（網上圖片）

而在事發後，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）公開宣布全力支持特朗普參選，並祝願對方早日康復。

特朗普競選團隊發表聲明，指特朗普感謝執法部門及救援人員就這宗大逆不道事件中的迅速行動。聲明提到特朗普已在當地一間醫療設施接受檢查，他並無大礙。