行刺特朗普同型槍　AR-15沾滿美國人鮮血　民調：全國每廿人一把

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日競選集會現場，遭槍手以AR-15步槍刺殺受傷。事件使這把惡名昭彰的槍枝，再次成為焦點。AR-15是美國最受歡迎、最致命武器之一，也是美國近年來多宗重大槍擊案常見的兇器。



特朗普遇刺受傷事件現場圖（01製圖）

《華盛頓郵報》2023年3月27日稱，民調顯示平均每20名美國人當中，就有1人持有至少一把AR-15步槍，這個比例約等於1600萬人。

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日造勢現場，遭遇槍手以AR-15步槍刺殺受傷。圖為槍聲傳出後，特朗普摸摸自己的右耳。(Reuters)

在美國，AR步槍民用版僅限半自動發射，軍用版則可以全自動，然而民眾卻能透過購買附加配件增強槍枝的殺傷力。從2012年到2023年，美國發生的17宗最嚴重的大規模槍擊案中，有10宗涉及AR-15。

報道指，民主黨和許多民間團體，甚至特朗普在任總統期間，皆曾考慮推動有關AR-15步槍的限制，但因很多州都認定AR-15屬合法槍枝，以及美國堅持捍衛擁槍權的力量強大，使相關管制始終難以推行。