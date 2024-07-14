特朗普遇刺又如何？共和黨企硬挺擁槍　美國搞槍管舉步維艱6原因

美國寬鬆的槍械管制廣為人所詬病，尤其是每次發生傷亡慘重大型槍擊案之後。雖然每次都有人跳出來呼籲收緊限制，特朗普（Donald Trump，又譯川普）所屬的共和黨往往是槍管立法的阻力。即使他7月13日在賓夕法尼亞州造勢活動遇刺，共和黨亦一定不會成為美國推動加強管制槍械的助力。



憲法保障擁槍權

美國憲法第二修正案規定「不得侵害人民攜帶武器之權利」，「持槍權」屢被認為屬美國憲法賦予人民以武器保衛自己、防止獨裁暴政的權利，神聖而不可侵犯。不少支持擁槍權的人和組織往往高舉第二修正案條文，以此拒絕政府收緊管控。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。（Reuters）

城鄉意見分歧

生活或成長在城市和鄉郊的兩類人意見分歧，也導致推動槍管法案無法在美有效推進。城市人傾向支持立法管制，鄉郊人則偏向反對——根本原因在於，警察在城市相對而言易於接觸到，但鄉郊因地廣人稀，執法系統有時鞭長莫及，因此不少生活在鄉郊的人傾向擁槍，保護自己和家人。

2023年4月15日，美國印第安納州印第安納波利斯，美國全國步槍協會年度大會，參觀者試玩槍械配件。（Evelyn Hockstein／路透社）

全國步槍協會

自稱有會員500萬人的全國步槍協會（National Rifle Association，NRA），自80年代起便一直代表槍械業界和持槍人士，務求阻止槍械管控在國會過關，並提倡「持槍權」的觀念。

它在資金、動員及遊說力量上，與支持加強管制的陣營相比，對美國政壇有非常大的影響力。

英國廣播公司（BBC）2023年4月13日引述美國無黨派研究公司OpenSecrets數據，2021年，NRA在外部遊說花費420萬美元。OpenSecrets數據顯示，自2010年以來，NRA已向支持擁槍的候選人提供超過1.4億美元。

圖為2018年5月6日，一把陳列於美國全國步槍協會（NRA）年度大會上的Glock手槍。（Reuters）

包括NRA在內的組織，多年來都躲在法律背後、出錢出力遊說官員、議員和選民，透過政治獻金介入美國民主、共和兩黨的選舉政治，尤其是支持反對槍械管制的候選人。因此，失敗的槍械管制法案已是不計其數。

除了以3個主要原因，槍枝在美國易於購買和取得、各州規管尺度不同、部份州審查擁槍資格寬鬆，也是導致美國各地槍擊案數字居高不下的部份原因。