共和黨代表大會今揭幕　每日主題不同　特朗普副手人選成焦點

美國共和黨全國代表大會（Republican National Convention）將於7月15至18日舉行，13日遭遇槍擊事件幸無大礙的前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將在大會舉行期間正式獲共和黨提名成為總統候選人。特朗普會如何談論被行刺一事，以及他的副總統人選花落誰家，預料都是大會焦點，本文為您這次大會的各個看點。



共和黨全國代表大會官方大會舉行時間與地點：

2024共和黨全國代表大會官方大會將於7月15日至18日，在威斯康星州（Wisconsin）密爾沃基市（Milwaukee）的費哲論壇球館（Fiserv Forum）舉行。

前總統特朗普預計將在會議的最後一日（18日），正式獲得總統候選人提名後，上台發表演說。

2024年7月9日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普在美國佛羅裡達州的高爾夫度假村舉行競選集會並發表講話。（Reuters）

特朗普的副總統人選花落誰家？

共和黨全國代表大會7月15日揭幕，目前特朗普尚未宣布他的競選拍檔人選，也不清楚他在大會期間何時會宣布。

現時呼聲最高的4位人選分別是俄亥俄州（Ohio）聯邦參議員萬斯（J.D. Vance），佛羅里拉州參議員魯比奧（Marco Rubio），北達科他（North Dakota）州長伯格姆（Doug Burgum）以及南卡羅來納州（South Carolina）參議員斯科特（Tim Scott）。

美國共和黨籍參議員萬斯（J. D. Vance）2024年6月27日來到首場美國總統電視辯論會舉行的場地，即美國有線新聞網絡（CNN）位於亞特蘭大的總部，並向媒體發表講話。（REUTERS/Marco Bello）

誰會在共和黨全國代表大會上發言？

2024年7月13日，美國共和黨全國代表大會（Republican National Convention）將於7月15至18日在威斯康辛州密爾沃基市的費哲論壇球館（Fiserv Forum）舉行，籌備工作正在進行中。（Reuters）

上述四位潛在副總統候選人都將在大會期間上台發言，當特朗普18日在大會上發表講話時，將迎來整個大會的高潮。

特朗普的兩名兒子小特朗普（Donald Trump Jr. ）和埃里克（Eric Trump）都將發表演說，而特朗普的兒媳、現任共和黨全國委員會聯合主席拉臘（Lara Trump）也將上台講話。

曾與特朗普角逐總統候選人的競爭對手也會上台發言，其中包括佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、前聯合國大使黑利（Nikki Haley）和商人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。

共和黨眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）、德克薩斯州長阿博特（Greg Abbott）和前霍士新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）也會上台發言。

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）4月15日表示，眾議院計劃在19日分別表決烏克蘭、以色列、台灣援助法案（reuters)

共和黨全國代表大會每日的演講主題：

共和黨全國委員會（Republican National Committee，RNC）為4日的全國大會發布了每日的演講主題。

7月15日的主題為「讓美國再次富裕」（Make America Wealthy Once Again），聚焦經濟政策、放寬監管和重新制定貿易協議。

7月16日的主題為「讓美國再次安全」（Make America Safe Once Again），聚焦特朗普提出加強執法、打擊毒品和人口販運的提議。

7月17日的主題為「讓美國再次強大」（Make America Strong Once Again），聚焦特朗普競選團隊提出的外交政策。

7月18日的主題為「讓美國再次偉大」（Make America Great Once Again），特朗普親自上台發言將讓大會迎來高潮。