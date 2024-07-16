美國大選｜特朗普公布參議員萬斯當副手　出身俄亥俄憑出書成名

共和黨全國代表大會（Republican National Convention）7月15至18日在威斯康星州（Wisconsin）密爾沃基市（Milwaukee）召開，剛遭遇槍擊事件的美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在首日公布，由39歲代表俄亥俄州的聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）作為副手，共同搭擋出戰2024年總統大選。共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示歡迎。



2022年9月17日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在俄亥俄州出席活動，並聆聽萬斯（J.D. Vance）發表講話。（REUTERS）

特朗普於其社交平台Truth Social發帖，公布由39歲萬斯出任副手的消息。帖文指出，他經過長時間的審議和思考，並考慮到許多其他人的巨大才能，決定最適合擔副總統職位的人是俄亥俄州參議員萬斯。

特朗普指出，萬斯曾在海軍陸戰隊中光榮地為國家服務，兩年後以優異的成績從俄亥俄州立大學畢業，是耶魯大學法學院的畢業生，曾擔任《耶魯法律雜誌》的編輯和耶魯法律退伍軍人協會主席。 其所著的書《Hillbilly Elegy》成為主要暢銷書和電影，因為它支持勤奮的國民。

帖文又稱，萬斯曾在科技和金融領域擁有非常成功的商業生涯，現在他將專注於為人民奮鬥，包括美國工人和農民。

2022 年5月3日，時任參議院候選人萬斯（J.D. Vance ）贏得黨內初選後，在俄亥俄州向支持者發表講話。（Reuters）

曾批特朗普是「美國的希特拉」

路透社指出，萬斯過去曾嚴厲批評特朗普，包括稱呼「傻子」和「美國的希特拉」等，但後來成為對方最堅定的捍衛者之一。他被視為共和黨的堅定保守派，或未能吸引太多新的選民支持，甚至可能不受溫和派歡迎。曾有支持者敦促特朗普選擇女性，又或有色人種作為他副手，以擴大吸納其他選民。

2016年，萬斯以撰寫回憶錄《Hillbilly Elegy》聲名鵲起，他在書中探討家鄉的社會經濟問題，坦誠描繪母親有毒癮，父親早就拗棄家庭，以及家人和朋友的挑戰、痛苦和錯誤決定等。他分析農村群眾的問題及心態，是造成貧困循環的原因。

在參議院，萬斯支持民粹主義經濟政策，並成為國會對援助烏克蘭最大的懷疑論者之一。萬斯為天主教徒並於2019 年受洗，反對墮胎，但最近支持特朗普的觀點，認為應由各州自行決定。

路透社引述消息人士稱，此前被視為熱門的北達科他州長伯格姆（Doug Burgum）、代表佛羅里達州的聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）都已接獲告知，他們不會成為特朗普的競選搭檔。截至15日中午，部份與特朗普關係密切的消息人士，尚未排除萬斯是黑馬的可能性。

消息指出，魯比奧住在佛羅里達州，被特朗普的顧問認為是個缺點。至於伯格姆則在全國範圍人氣較低，且支持嚴厲的反墮胎政策，或不利於特朗普爭取中間選民支持。

共和黨全國代表大會官方大會舉行時間與地點：

2024共和黨全國代表大會官方大會將於7月15日至18日，在威斯康星州（Wisconsin）密爾沃基市（Milwaukee）的費哲論壇球館（Fiserv Forum）舉行。

前總統特朗普預計將在會議的最後一日（18日），正式獲得總統候選人提名後，上台發表演說。