特朗普小甘迺迪對話流出「子彈像巨蚊飛過」　促對方撐自己｜有片

一段疑似美國獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）和共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）通話的影片在社交平台廣泛傳播，影片由小羅伯特甘迺迪兒子波比（Bobby Kennedy III）7月16日上傳至社交平台，隨後被刪除，談話內容涉及襲擊與選舉議題，引發外界關注。



波比表示這段影片攝於14日，據片中通話內容，小羅伯特甘迺迪當時正與特朗普（Donald Trump）通電話，特朗普憶述受襲瞬間，形容子彈「像隻世界最大的蚊子飛過」。

他又遊說小羅伯特甘迺迪支持自己，表示「這場大選我們會贏」，稱「我們大大領先『那人』」。小羅伯特甘迺迪本來競逐民主黨的總統候選人提名，至2023年10月宣布退出，改為獨立參選競逐總統職位。

二人還在通話中談及疫苗議題，特朗普對此持反對意見，指疫苗多達38種，認為讓幼童接種疫苗有害。影片引起爭議，事主小羅伯特甘迺迪亦在社交平台發文道歉。

為對話外流致歉

小羅伯特甘迺迪16日在社交網站發文，為對話外流向特朗普致歉。