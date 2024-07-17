曼谷酒店6人伏屍案　56歲女死者列疑犯　警：涉投資醫院糾紛

泰國曼谷市中心一間高級酒店7月16日爆出中毒命案，6名外國人伏屍酒店房內，包括越南人與越南裔美國公民，體內驗出山埃。事件疑為謀殺及自殺案，泰國警方17日表示，疑犯為死者之一的56歲女子Sherine Chong，案件也涉及投資日本醫院項目糾紛。



這宗案件在7月16日下午曝光，酒店員工在酒店5樓房間內發現3男、3女的屍體，年齡介乎37至56歲，警方之後估計他們死去至少24小時，現場沒有搶劫、打鬥迹象，並在茶杯發現氰化物（俗稱山埃）。泰國醫院17日證實，在死者體內驗出山埃。

2024年7月17日，泰國警方在新聞發布會上向傳媒展示酒店房內茶杯的圖片，據警方指，在房內茶杯發現山埃的痕迹（Reuters）

警方17日表示疑犯為死者之一、56歲越南裔美籍女子Sherine Chong，根據酒店職員講述，她15日先行單獨在5樓房間內，等待其他5人抵達，她透過客房服務點餐，叫來食物與茶，但之後拒絕酒店員工在房內為她泡茶，指會由自己來準備。

泰媒報道，根據送餐的酒店員工指，當時見到疑犯獨自在房間內，好像心事重重，一臉嚴肅，沒有笑容。

閉路電視顯示，其他5人之後陸續抵達，在15日下午2時17分後，就沒有人離開過房間，一直至16日下午酒店職員發現6人在房內身亡。

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綜合曼谷郵報、泰國世界日報17日報道，警方判斷6人這次泰國行程是一次談判之旅，疑犯Sherine Chong之前邀約其他5人投資建築項目，包括其中2名死者、即一對夫妻投資1000萬泰銖（約217萬港元）到一個在日本的醫院項目，但項目之後沒有進展，夫妻追問並採取法律行動。

警方指，這6人原定兩星期內會到法庭見面，在此之前，疑犯邀請其餘5人在法庭外談判，原本計劃去日本，但之後因簽證問題未能成事，改為到泰國曼谷。

他們在不同時間抵達曼谷，在同一酒店內住在不同房間，疑犯之外的其餘5人在15日中午辦理退房手續，疑犯則繼續入住在5樓房間，並邀請5人再舉行多一輪談判，並點餐叫來食物與茶。

根據警方指，在6人所用的茶杯與茶包都發現山埃。

泰國世界日報引述消息指，警方研判疑犯先毒殺其他5人，之後再自殺。警方也在現場發現類似山埃、但比山埃更致命的物品。

越南快訊（VnExpress）16日晚上報道，其中1名遇害者為越南知名化妝師Phu Gia Gia，其母親Tuy表示得知兒子在曼谷過世後，她和家人都非常難過。

58歲的Tuy指出，她從兒子的朋友、同事和曾共事的演藝界朋友那裏得知可怕消息，她和丈夫對兒子的死訊深表震驚。

她補充道：「看到泰國警方在網上發布的訊息和文件後，我們深感震驚，無法接受37歲兒子在泰國去世的事實。」

Tuy指出，兒子Phu Gia Gia曾告知家人，他將前往泰國公幹3日，但沒有透露同行的旅伴。他12日離開家，原本預計14日回家。然而，14日中午，當Phu Gia Gia的父親打電話給兒子確認他的回家時間，兒子提到他的工作還沒有完成，他將在15日回程。自此，家人就與他失去了聯繫。

來自中部沿海城市峴港的Phu Gia Gia 原名Tran Dinh Phu，從事化妝師近20年。他曾與許多名人和選美小姐合作。