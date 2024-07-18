美國務院：中國仿俄拒商軍控及防擴散　損戰略穩定增軍備競賽風險

中國外交部7月17日表示，由於美國持續對台軍售，中方決定暫停與美方舉行新一輪軍控與防擴散磋商。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）同日表示，中國選擇仿效俄羅斯，藉雙邊關係存在其他挑戰為由，無法繼續進行軍控接觸。



圖為美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）2023年5月23日出席記者會。（Reuters）

米勒批評，中方做法破壞了戰略穩定，增加軍備競賽風險。不幸的是，中國選擇通過暫停磋商，放棄管理戰略風險，也放棄防止代價高昂的軍備競賽。不過，對於繼續與中國制定和實施措施降低風險，美國維持開放態度。

中美自去年11月在華盛頓舉行軍控與防擴散磋商後，未有新的進展。中國外交部發言人林劍17日主持例行記者會，有記者指個別美國官員指責中國拒絕新一輪磋商，且未對美方提議作出實質性回應。

圖為2024年3月25日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

林劍回應稱，美方無視中方堅決反對和反覆交涉，持續對台軍售，採取一系列嚴重損害中方核心利益、破壞雙方互信的消極舉動，嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛。為此，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，造成這一局面的責任完全在美方。