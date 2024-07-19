法國民議會議長選舉　皮韋成功連任

法國下議院國民議會7月18日舉行議長選舉，皮韋（Yaël Braun-Pivet，又譯布朗-皮韋）成功連任，為總統馬克龍（Emmanuel Macron）陣營增加領導政府的希望。



路透社報道，國民議會議長選舉經過三輪投票後，皮韋獲220票，以13票之差力壓主要對手沙塞涅（Andre Chassaigne），贏得第二個任期。

國民議會議長選舉通常都是屬於「例行公事」，不過今次則因為馬克龍領導的中間派勢力減弱，再加上由誰籌組政府的不確定因素，以及新政府如何在壁壘分明的國會中運作，令外界更關注議長一席誰屬。

2023年11月12日，在法國巴黎舉行反猶太主義示威活動上，法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）和國民議會議長皮韋（Yael Braun-Pivet）在巴黎國民議會大廈前台階上合影。（Reuters）

現年53歲的皮韋由馬克龍的「在一起」（Ensemble pour la République）聯盟提名，馬克龍希望與其他主流派系合組政府，當中包括部分左翼新人民陣線（New Popular Front，NPF）成員，但極左翼「不屈法國黨」 （France Unbowed）成員則被拒門外。

皮韋在點票結果公布後表示，大家別無選擇，而是要相處、合作、尋求妥協，需要互相溝通推動前進。而在選出國民議會議長後，由誰領導政府就成為下一個焦點。阿塔爾（Gabriel Attal ）已辭去總理一職，但會暫時領導看守政府，直到巴黎奧運結束為止。