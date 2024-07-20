中加外長會晤　王毅：兩國不存在根本利害衝突

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）7月19日訪問北京，並與中共中央政治局委員、中國外交部長王毅會談，雙方討論中加關係、俄烏及以巴局勢等問題。



中國外交部公布王毅與趙美蘭的會談內容，王毅指中加關係這些年經歷困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思。

他認為中加之間不存在根本利害衝突，兩國人民有着悠久的友好交往。中加關係曾長期走在中國同西方國家關係前列。作為在亞太地區有重要影響的兩個大國，雙方有着廣泛共同利益和互補優勢，維護及發展雙邊關係符合兩國和人民的根本利益。

王毅指中方重視加方多次表示願本着積極、務實、建設性的態度對待和推進雙邊關係。雙方應以客觀理性的認知看待對方，以相互尊重的態度對待彼此，以求同存異的精神處理分歧，以平等互利的原則加強合作，拿出對歷史和人民，對現在和未來負責任的擔當，推動兩國關係實現改善，沿着健康穩定軌道向前發展。

他提到今年是和平共處五項原則發表70周年，不干涉內政是其中的重要內容，也是中國一以貫之的外交政策和實踐。加方應採取實際行動，便利兩國人員往來，維護好人文交流紐帶，改善兩國民意基礎。台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容外部干涉。

趙美蘭則表示，加拿大願積極、務實地改善和發展對華關係，保持接觸對話，加強在經貿、旅遊、氣變、環保、人文、禁毒等領域合作，實現互利發展，並繼續恪守一個中國政策。

加拿大外交部較早時表示，雙方將討論在共同挑戰領域進行合作的可能途徑，還將就加強兩國民眾業已深厚的關係的具體方式交換意見。

趙美蘭表示，隨着世界面臨着日益複雜和相互交織的全球性問題，加方致力於與廣泛的國家進行「務實接觸」。