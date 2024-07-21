以軍空襲也門荷台達　3死87傷　胡塞武裝揚言攻擊以色列重要目標

也門胡塞武裝（Houthis） 控制的馬西拉電視台（Al Masirah TV）7月20日表示，當地位於紅海港口城市荷台達（Hodeidah）遭以色列空襲，以軍其後證實消息。



路透社報道，馬西拉電視台引述也門衛生部門指，荷台達港口的油庫和發電站設施遭以軍擊中，造成至少3死87傷，其中大部傷者都是嚴重燒傷。

以軍之後發表聲明，指軍方派出F-15戰機轟炸荷台達的胡塞武裝軍事目標，稱這是回應該組織近月數以百計對以色列的襲擊。一名以軍官員透露，以色列在空襲前已事先知會盟友。

以軍7月20日空襲也門港口城市荷台達。（Houthi Media Centre/Handout via REUTERS）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以軍轟炸的港口是用於胡塞武裝接收伊朗的武器，他指今次空襲的地點相距以色列約1800公里，形容提醒敵人以色列有能力攻擊任何地方。

胡塞武裝回應稱，該組織會毫不猶疑攻擊以色列的「重要目標」。

以色列特拉維夫（Tel-Aviv）市中心19日遭伊朗製無人機襲擊，導致1死4傷，胡塞武裝承認責任。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列，雙方爆發衝突後，獲伊朗支持的胡塞武裝就以與巴勒斯坦人站在同一陣線為由，多次襲擊以色列和西方的目標，包括攻擊在紅海及亞丁灣（Gulf of Aden）航行的西方船隻。