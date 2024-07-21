CrowdStrike更新導致Windows死機 微軟：近850萬部裝置受影響
撰文：張子傑
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網絡安全軟體公司Crowdstrike7月19日出現更新失誤，導致全球各地的視窗（Windows）系統集體「死機」，微軟（Microsoft）20日指，旗下近850萬部裝置受今次事件影響。
微軟20日在網誌提到，目前估計CrowdStrike的更新導致850萬部Windows裝置受影響，佔所有Windows電腦不足1%。
網誌亦指出，CrowdStrike已協助開發一個大規模方案，為微軟的Azure基建加快修正，並表示公司已與亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）及Google雲端平台（Google Cloud Services）聯手找出「最有效的方式」。
受到事件影響，世界各地有大量航班延誤或取消，機場和航空公司的系統亦一度無法運作而出現混亂情況，另外無數行業包括銀行和傳媒同樣成為重災區。
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