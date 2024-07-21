韓國總統夫人金建希遭傳喚調查12小時　醜聞多多終將拖垮尹錫悅？

韓國總統尹錫悅2022年5月10日上任，其妻金建希（김건희，Kim Keon-hee）也成為第一夫人。她的凍齡美貌在選戰中成為尹錫悅的吸票利器，卻不能讓她倖免於各種是非，部份甚至演變成危及丈夫前程的「大殺傷力武器」。



金建希畢業於京畿大學美術系，之後在淑明女子大學讀研究生，專業是藝術教育，她拿到執教資格。她之後在國民大學攻讀博士，又手握首爾大學商學院的EMBA碩士學位。她早年從事策展，經人介紹認識比她年長12歲的尹錫悅。兩人相戀2年，2012年結婚。

金建希喜歡稱呼尹錫悅為「大叔」，間接營造出這「老夫少妻」的配搭中、她備受寵愛的形象。她曾說「他打動我的關鍵原因，是他跟我說，娶我回家後，他會煮一輩子的飯。」

韓國輿論看來卻與她沒多少蜜月期，早在尹錫悅競選時，有關她曾當陪酒小姐、整容、虛報履歷等新聞已躍登媒體版面，來到2年後爆出的「手袋門」醜聞，民眾對她的好感所餘無幾，讓她成為丈夫的政治負資產。

她很快被發現碩士論文涉嫌抄襲，經過查重對比後，內容重複率達42%。韓國對於學術舞弊的規定是，論文重複率不得高逾20%。縱然如此，尹錫悅不止一次跳出來「護妻」。

尹錫悅2024年5月9日在龍山總統府舉行就職2周年國民報告會暨記者會時就金建希收受名牌手袋一事向國民致歉。然而不是所有「炸彈」，都能用一句「對不起」解決的。

韓國第一夫人金建希。（韓國民力量競選黨部）

最「新鮮熱辣」的一個「炸彈」，就是她被指涉嫌違反《關於禁止接受不正當請託和財物的法律》（反貪法），2022年收受旅美牧師崔在英（音譯）的賄賂——1個價值相當於300萬韓圜（約1.6萬港元）的Dior手袋。

韓國檢方2024年5月組建專案小組，就此開始全面調查。

檢方7月20日首次傳喚她接受調查。負責調查此事件的首爾中央地方檢察廳向她發出告知書，要求她提交此前收受的名牌手袋。

韓聯社引述首爾中央地方檢察廳消息，它在20日傳喚金建希，在其管轄的政府安保大樓就她涉嫌操縱德意志汽車股價、違反《反貪法》收受名牌手袋等進行非公開調查。

調查從20日下午1時30分開始，21日凌晨1時20分結束，持續約12個小時。由於此前檢方已發送詢問函，檢方主要基於它，向她詢問細節。

金建希助手已向檢方表示，她收到手袋當天已下令退還，但是助手因其他工作過於忙碌而忘記金建希的交代。

金建希接受他人以名牌手袋賄賂，被人拍下：

第一夫人娘家也累事

金建希及其家屬涉嫌在2009年至2012年間參與操縱寶馬汽車在韓經銷商德意志汽車（Deutsch Motors）股價，2020年4月被舉報。檢方在上屆政府執政期間的2021年12月和2023年兩次發送詢問函，但她的答辯不夠充分。

韓媒2023年5月12日稱，韓國警方結束對金建希家族牽涉的「楊平公興地區弊案」的調查，決定將她53歲兄長金某等人送檢。

ESI＆D是京畿道楊平郡公興地區開發項目的執行方，金某為其實際控制人，他涉嫌於2016年偽造與工程款有關的證明材料，從而使楊平郡政府減免公司所需支付的開發影響費。

警方認為，包括金某在內的人通過偽造材料誇大公司的工程費用，並漏報利潤。楊平郡政府根據ESI＆D提交的資料，在2016年11月向其徵收17.48億韓圜的開發影響費，之後公司2次提出異議申請，楊平郡政府最終在開發過程中分文未收，引發爭議。

韓聯社稱，由於案發時金建希已不再擔任ESI＆D的內部董事，警方認定她與該案無關，決定不將其送檢。

第一夫人與娘家涉及犯罪指控，令執政黨國民力量黨陷入混亂，威脅它在2024年4月國會選舉的選情。金建希有一段時間「神隱」，完全消失於公眾視野，被指是為免影響選情，正是「失蹤當幫忙」。

韓國YouTube頻道《首爾之聲》報道，金建希2022年9月13日收受旅美韓僑牧師崔在英一個價值約300萬韓圜的Dior手袋，相關影片通過他佩戴的手錶內置攝相機進行偷拍。

圖為2022年3月10日，韓國總統候選人尹錫悅當選後，在首爾的國民力量黨總部與支持者一起慶祝。然而這兩年來他老婆金建希與娘家傳出的醜聞幾乎沒有間斷，令他很頭疼。（Getty）

尹錫悅忙於滅火

金建希現年51歲，不過相信她即使自稱30多歲，都沒人會反對。她的高學歷與保養得宜的外貌與身段，理應能為丈夫形象，但她醜聞纏身，成為他的絆腳石。

多間韓媒2021年12月稱，她的碩士論文涉及抄襲。兩個公民團體更於2021年12月23日向警方舉報，指她求職時向翰林聖心大學、瑞逸大學、水原女子大學等高等院校虛報履歷，她提交的履歷中有20多項資歷屬虛假。警方於是展開調查。

尹錫悅2021年12月17日就其妻虛報履歷事件向大眾鞠躬道歉，表示有關爭議引發民眾擔憂。

據《韓民族日報》與《韓國日報》指，她自稱曾在1996年美術世界大賞展獲優秀獎、在2004年首爾國際漫畫動畫節獲大獎，但均並非真實，她也曾自稱參與過「2003年三星美術館企劃展」，但最後遭發現是「三星百貨」的展覽。

愛夫心切的金建希擔心選民會因為她的負面新聞而放棄支持尹錫悅，2021年12月26日開記者會，就她虛報履歷的事公開道歉。她指自己在兼顧工作和學業的過程中犯錯，曾為充實自己的簡歷作假，如今回想起來感到十分羞愧，她向全國民眾謝罪並請求原諒。她指尹錫悅是很優秀的人，導致丈夫因她而難堪，她非常痛苦。她希望民眾消氣，就算對她不滿，也不要放棄支持尹錫悅。

圖為2023年3月1日，韓國總統尹錫悅與夫人金建希一同在首爾出席「三一運動」（日本殖民統治時期朝鮮半島爆發的一次大規模民族解放運動）104周年紀念活動，舉起國旗歡呼。（Photo by Jung Yeon-Je - Pool/Getty Images）

涉介入競選活動

她其後接二連三地繼續令國民失望，傳媒再報道她涉嫌有不當行為的消息。她渴望丈夫能登上總統寶座，於是盡心盡力地協助他競選。《韓民族日報》2022年1月17日稱，金建希在競選團隊中沒正式職務，卻涉不當介入競選活動，干涉競選團隊的策略和人事安排。

報道指，記者取得金建希與YouTube頻道《首爾之聲》記者一段長約7小時的通話錄音，金建希在通話期間一邊邀請記者加入競選團隊協助整頓，一邊批評丈夫所屬的國民力量黨團隊「業餘」、「很糟糕」。她更提議向記者支付薪酬，讓記者擔任選舉策略本部長、像國家情報院（NIS）一樣偷偷摸摸地收集情報。

消息傳出後，金建希稱自己沒參與尹錫悅的政治活動和競選團隊的活動。她提議為記者提供競選團隊工作，只是因為記者曾說要辭職，她想幫助對方才這樣說。

圖為韓國總統尹錫悅4月24日至30日訪問美國期間，與夫人金建希一同造訪白宮，與美國總統拜登及夫人吉爾（兩人皆不在圖中）一同在陽台上揮手。（韓國總統辦公室網站）

稱會將記者關進監獄

金建希的負面新聞不斷流出，威脅到丈夫選情，情況令金建希感到氣憤，但結果她私下批評記者的言論也曝光。

法媒1月24日稱，在曝光的一段錄音中，金建希對一名記者說，如尹錫悅成功當選總統，所有批評他的傳媒也會被起訴，她將「把他們所有人關進監獄」。她說：「無論我們是否下令，警方也會起訴他們（記者）。」這番言論一經報道，輿論譁然。

▼尹錫悅2023年4月24日到29日訪美，夫人金建希甫出發便開始「帶貨」，手中的黑色皮包引起外界注意，吸引女士們搶購：