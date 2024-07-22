拜登退選｜特朗普稱拜登美國史上最差總統　料賀錦麗更易被擊敗

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布結束競逐連任，並表示全力支持59歲的副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨提名人後，共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）隨即向美國有線電視新聞網（CNN）及全國廣播公司（NBC）表示，相信擊敗副總統賀錦麗（Kamala Harris）將比擊敗拜登更為容易，又稱拜登是美國歷史上最差總統。



拜登6月27日與特朗普出席首場大選辯論. REUTERS/Brian Snyder

當被NBC問到是否對拜登退選感驚訝時，特朗普指拜登一開始就不應該出選，「他應該留在地下室。」特朗普又重提2020年大選舞弊論，指對方透過謊言、假新聞獲得總統職位。

特朗普批評，拜登從來不適合擔任總統，從來沒有哪位總統能像拜登一樣，對國家造成如此大的損害，從能源問題到非法移民。特朗普強調，上任後將糾正對方所做的事情。

圖為2024年2月3日，美國總統拜登（Joe Biden）在家鄉特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）拉票時，副總統賀錦麗（Kamala Harris）發表講話。拜登的夫人吉爾（Jill Biden）和賀錦麗丈夫任德龍（Douglas Emhoff）也出席，但不在鏡頭內。（REUTERS/Joshua Roberts/File Photo）

競選陣營將集中攻擊施政表現

特朗普的競選陣營和盟友，過去一直公開表示，並不擔心賀錦麗接替拜登出選，因為只需攻擊她與拜登的施政表現，特別是在非法移民和通貨膨脹方面。他們表示，他們將把賀錦麗或其他替代者，描述為拜登失敗政績的推手。

81歲的拜登7月21日透過社交平台X表示，將不再成為民主黨總統候選人，他將在本週晚些時候向全國發表有關今此決定的講話，並將在剩餘任期內專注於履行總統職責。拜登又表示，全力支持和認同59歲的副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨提名人，呼籲民主黨人團結共同擊敗特朗普，及號召支持者為賀錦麗的競選活動捐款。

2024年3月12日，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在國會大樓會見傳媒。（Reuters）

舒默讚揚拜登決定 稱把黨和國家放首位

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）讚揚拜登決定，指他再次把國家、政黨和人民的未來放在第一位。

拜登6月27日出席與特朗普舉行的首場大選辯論，但被指表現差勁。逾3星期以來，民主黨內國會議員、州長及捐款人等，分別公開或私下向他施壓，要求他退出競選。