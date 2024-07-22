共和黨2人指賀錦麗「恐怖」特朗普稱她「怪物」　但有4大短板硬傷

美國總統拜登（Joe Biden）21日宣布退出2024總統大選，他為副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）背書，支持她成為民主黨總統候選人。



《紐約時報》曾指出，這場選戰中若說拜登的年紀是民主黨的明確挑戰，那麼現年59歲的副總統賀錦麗，就是一項說不出口的挑戰。美國政壇多數人都不認為賀錦麗已準備就緒，但現在她或許已不得不披掛上陣。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）（Getty）

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賀錦麗當初以美國第一位女性、第一位亞非裔副總統身份上台，聲望頗高，然而後來民調長期低迷，各方皆不看好。

她除了有政壇二號人物必須收歛鋒芒的顧慮，最大的問題是，擔任副總統以來，在許多事務上沒有自己的定見，甚至覺得自己不該有定見，或不必有定見。

不只一家媒體認為，擔任過加州檢察長的賀錦麗之所以不受歡迎，除了肇因於她天生的性別和族裔，還因她法律人養成的習慣。她打心眼覺得，發表動人的演說或努力通過法案，都沒那麼重要。

這種觀念具體說來就是，雖然她口才極佳，會適時強調自己做了什麼事、將做什麼事，但她對於在他人面前稱讚自己，感到非常不自在，或甚至覺得不應該。賀錦麗認為，最重要的是結果，溝通不是誇誇其談，而是把事實擺出來。

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自上任以來，賀錦麗勤勤懇懇站在拜登左右，但她不願多談未來願景，也沒有自己鮮明的政治主張。換句話說，她一直是個尋找時機的政治人物，而非主動界定方向的領導者。

大西洋（The Atlantic）雜誌指出，賀錦麗過去在談到與拜登的關係時，多半浮泛。當記者問她和拜登如何互補，賀錦麗先說，她與拜登都喜歡對方，兩人有共同的價值觀和原則，但被問到拜登仰仗她哪些方面能力時，賀錦麗說：「你得去問拜登總統。」

拜登上任初期曾說，賀錦麗在白宮的重要會議中，會是「房間裏最後的聲音」，意思是她會參與所有重大政策且極具影響力。然而實情是，有時拜登找了國會議員去白宮橢圓形辦公室討論法案，賀錦麗也去了，但寒暄之後就被打發走了。

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此外，賀錦麗一向對媒體抱持懷疑態度，因為擔任過檢察官，長年詰問他人，她對媒體追問直截了當的答案，非常不適應。她會要求記者把問題定義得更明確，或反問記者問題的確切意涵，再不然就是針鋒相對但不傷感情地讓記者知道，她覺得記者的問題是在浪費她的時間。

前任美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）、佛州州長德桑蒂斯等，都曾對賀錦麗可能成為「賀錦麗總統」，表示恐怖之至，特朗普過去也曾稱賀錦麗是「怪物」。

《大西洋》雜誌認為，拜登政府過去並未表明，賀錦麗已準備就緒，必要時足堪接手總統大任，儘管她本人說過「如果必要，我已準備好了」，如今形勢比人強，拜登退選，賀錦麗真的準備好了嗎？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】