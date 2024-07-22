《時代》周刊新封面：賀錦麗入畫 拜登步出似「離場」
撰文：外部來稿(國際)
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美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布退出2024年總統競選，並表示支持提名副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）為民主黨總統候選人。同日晚些時候， 美國《時代》周刊（TIME）在社交平台發布該雜誌21日封面，以及作為對比的6月28日雜誌封面。
左側圖為新一期關於拜登退選的雜誌封面，圖中賀錦麗入畫，而拜登則走出畫面，只留下一個背影。右側為此前發布於6月28日的《時代》雜誌封面，圖中，拜登走向畫面邊緣，身後有「恐慌」（panic）字樣。
▼新一期雜誌封面中，可見賀錦麗「昂首登場」
就在拜登21日宣布退選幾分鐘後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）在接受美媒的電話採訪時表示，他認為現任副總統賀錦麗會比拜登更容易被擊敗。
本文獲《觀察者網》授權轉載
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