拜登退選三問：為何放棄連任？兩黨反應？如何影響選戰？

美國東部時間7月21日下午，美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出2024年總統競選，並表示支持提名副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）為民主黨總統候選人。



根據新華社，這是美國自1968年以來在任總統首次放棄競選連任。

為何放棄連任

21日下午，拜登通過社交媒體宣布退選。在一份簽名聲明裏，他說：「儘管我一直有意尋求連任，但我認為退選並在餘下任期專注於履行美國總統職責符合民主黨和美國的最佳利益。」

拜登還表示，他將於本週晚些時候發表講話，就他退選的決定提供更多細節。分析人士認為，黨內施壓、民意下滑、資金壓力、時間緊迫等因素讓拜登作出這一決定。

6月底，拜登同特朗普進行電視辯論時表現不佳，加劇多方，包括民主黨內對他身體狀況和連任前景的擔憂。《紐約時報》認為，拜登由此陷入「政治危機」。

過去幾週，拜登試圖通過接受專訪、舉行單人記者會、集會演講等方式打消外界質疑，拜登團隊則反覆重申拜登繼續競選追求連任，到處反駁媒體關於他考慮退選的報道，但收效甚微，愈來愈多的民主黨政客、媒體、「大金主」以及選民呼籲拜登退選，民調數據對他也更為不利。

2024年7月4日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在華盛頓舉行的獨立日慶祝活動中舉手致意。（Reuters）

美國歷史上曾有多名在任總統放棄連任，上一名是1968年的林登·約翰遜（Lyndon B. Johnson）。但美媒文章指出，在拜登之前，沒有在任總統因身體狀況被迫退選。

兩黨有何反應

民主黨方面普遍稱讚拜登及其決定，美國前總統克林頓夫婦等民主黨人士還宣布支持賀錦麗成為該黨總統候選人。不過，黨內其他一些重量級人物，包括前總統奧巴馬、國會參議院多數黨領袖舒默等尚未給賀錦麗或其他人「背書」。

據《華盛頓郵報》本月參與進行的一項民調，70%的民主黨人和傾向於民主黨的獨立派人士表示，如果拜登退選，賀錦麗成為民主黨總統候選人，他們將感到「滿意」。

得知拜登退選，特朗普不依不饒。他在社交媒體上發文稱，既然拜登無法繼續競選總統，那麼「當然也無法擔任總統」。特朗普還在接受美國媒體採訪時稱拜登是「美國史上最差總統」，並表示，打敗賀錦麗比打敗拜登更容易。

共和黨人紛紛附和特朗普的觀點，其競選搭檔萬斯、國會眾議長約翰遜等人還呼籲拜登辭職。

美國總統拜登（圖中）2022年4月5日在白宮簽署一項行政命令，「繼續加強美國人獲得負擔得起的優質醫療保險」，之後他與美國前總統奧巴馬（右二）碰了碰拳頭。圖中左一是美國副總統賀錦麗。（Reuters）

白宮發言人回應稱，拜登上台時，美國經濟嚴重衰退、暴力犯罪率飆升、盟友間關係破碎，這都是前任特朗普留下的，而拜登「扭轉了局面」，他不會辭職，期待完成任期並帶來更多成果。

如何影響選戰

美國媒體和專家認為，拜登退選重塑今年總統選舉的進程和焦點，為選戰注入更多不確定性，兩大陣營的「廝殺」或將更加激烈。

民主黨全國代表大會原定8月19日至22日在芝加哥舉行，目前尚不清楚民主黨將如何選出總統候選人。儘管賀錦麗得到拜登等人的「背書」，但這並不意味着她可以自動獲得民主黨總統候選人提名。

民主黨全國委員會官員表示，未來幾天裏，民主黨將採取「透明、有序的程序」選出一位能在11月打敗特朗普的候選人。《華爾街日報》文章指出，這一過程可能充滿「緊張和忙亂」。

拜登退選前的一些民調中，他落後於特朗普，而在可能決定總統選舉結果的「搖擺州」，拜登同特朗普的差距更大。美國政治學數據專家斯科特·特蘭特說，賀錦麗的全國好感度與拜登基本持平，並不理想。但賀錦麗的優勢在於，她沒有拜登身上那些「負擔」，選民將重新審視她。

在美國政治風險諮詢公司歐亞集團總裁伊恩·布雷默看來，雖然特朗普目前有些優勢，但現在距離投票日還有100多天，「什麼事情都可能發生」，懸念依然存在。