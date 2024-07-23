賀錦麗手握代表票　已多於獲取美國民主黨總候選人提名資格所需

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日突然宣布不競選連任，並支持副手賀錦麗（Kamala Harris）出選。美國民主黨全國委員會稱在8月7日前提名總統候選人。路透社23日引述她的競選團隊消息，稱她已獲得足夠黨代表票，以獲取民主黨的總統候選人提名。



民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）22日在電話會議上對記者說：「我想向你們保證，我們致力進行公開和公平的提名過程。」

他說：「未來的工作可能是前所未見的，但我們準備採取透明、迅速和有序的進程，作為一個團結的民主黨向前推進。」

她在7月22日前位她位於特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）的競選總部會見其競選總部職員，並提出選舉願景，稱壯大中產階級將是她總統任期的核心議題，其他優先事項包括槍枝管制和生育權利。

總統拜登21日突然宣布結束競逐連任後，他22日透過視像會議，向競選總部人員發表講話，重申支持賀錦麗獲得民主黨提名，敦促其競選人員接合賀錦麗為繼任者。拜登強調，會全力支持賀錦麗，並配合對方要求輔選。