賀錦麗競選機器啟動：今訪密爾沃基　民主黨8月7日前提名候選人

美國總統拜登（Joe Biden）宣布不競選連任後，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）展開其競選活動。民主黨全國委員會主席哈里森22日表示，該黨致力在「公開、公平」的提名程序下，8月7日前提名總統候選人。



哈里森在電話會議上對記者說：「我想向你們保證，我們致力進行公開和公平的提名過程。」

他說：「未來的工作可能是前所未見的，但我們準備採取透明、迅速和有序的進程，作為一個團結的民主黨向前推進。」

她在7月22日前位她位於特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）的競選總部會見其競選總部職員，並提出選舉願景，稱壯大中產階級將是她總統任期的核心議題，其他優先事項包括槍枝管制和生育權利。

總統拜登（Joe Biden）21日突然宣布結束競逐連任後，他22日透過視像會議，向競選總部人員發表講話，重申支持賀錦麗獲得民主黨提名，敦促其競選人員接合賀錦麗為繼任者。拜登強調，會全力支持賀錦麗，並配合對方要求輔選。

除此之外，拜登會在美國時間23日離開特拉華州，並在下午2時30分（香港時間24日早上2時30分）抵達白宮。這將是他宣布退選後，首次現身白宮。

另外，路透社並引述賀錦麗的助手稱，她本週將在白宮會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu） 。