拜登稱退選為交捧團結國家　疑暗中承認成為拯救美國民主的障礙

美國總統拜登（Joe Biden）決定放棄連任後，7月24日晚上8時（香港時間25日早上8時）在白宮橢圓形辦公室發表全國講話，拜登解釋退選原因，稱是時候向年輕新一代交棒，並讚副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）有經驗、剛強及能幹。



他在演說一開始時提到，美國必須在希望和仇恨之間做出選擇，他需要團結他的政黨。

他說，沒有什麼可阻止拯救美國的民主，又說是時候讓年輕的聲音上場了。他這番話看來是暗暗承認，自己已成為這重障礙。

他在講話中也呼籲改革最高法院。

他又說，人們將繼續團結起來支持烏克蘭。他在談及以巴問題是提到，他將繼續努力結束加沙戰爭。

他說，是否保住共和國的關鍵，掌握在美國人手中。他的副手賀錦麗經驗豐富、堅韌且有能力。

拜登7月17日確診新冠肺炎，到特拉華州家中隔離多天後，他23日結束隔離，並返回白宮，24日晚上發表講話。

白宮預先公開拜登講話部份內容，他向美國民眾表示決定前進的最佳方法是交棒給新一代，形容是團結國家的最佳途徑。

圖為2024年7月24日，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室發表全國講話，解釋決定不尋求連任的原因。他的兒子亨特站在一旁聆聽。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

拜登認為，捍衛民主比任何衍頭更重要。他稱自己為美國民眾效力時找到樂趣和得到力量，但為國家帶來完美不是為了自己，而是大眾的未來。他指出美國偉大之處是國家不是由國王或獨裁者控制，而是來自民眾，認為歷史、權力、美國的概念就在大家手中。

拜登強調自己在未來六個月專注總統的工作，這意味他會繼續為勤奮的家庭削減成本，並刺激經濟。另外他會致力捍衛大家的個人自由及民權，包括投票和選擇權。

圖為2024年7月24日，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室發表全國講話，解釋決定不尋求連任的原因。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

拜登退出選戰後，現任副總統賀錦麗頓成呼聲最高的接替人選，她迅速獲多名民主黨國會議員支持，包括民主黨國會兩院領袖舒默（Chuck Schumer）和傑弗里斯（Hakeem Jeffries）正式表態支持。