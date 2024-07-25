內塔尼亞胡華盛頓國會發言　美媒：將提出加沙戰後安排

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月24日到美國國會發表講話，大批示威者在華盛頓國會山莊外聚集，抗議以色列在加沙的戰爭。有消息人士指，內塔尼亞胡將會談及加沙的戰後安排。



美媒Axios引述知情人士報道，內塔尼亞胡與猶太組織領袖會面時表示，他會在美國國會的發言上提出戰後加沙的計劃。

以色列總理內塔尼亞胡在華盛頓國會發表講話前，先與美國眾議長約翰遜會面。U.S. House Speaker Mike Johnson (R-LA) meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on the day of Netanyahu’s address to a joint meeting of Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., July 24, 2024. （REUTERS）

內塔尼亞胡在講話中表示，以色列與美國必須站於同一陣線，承諾會取得最終勝利。他亦指以色列正積極參與爭取所有人質獲釋的工作，同時提到曾被哈馬斯綁架的中國及以色列血統的25歲女子諾亞（Noa Argamani）一同到場。

他強調大家必須譴責和抵抗反猶太主義，並稱由美國國家情報總監得知，伊朗資助和推動在美國的反以色列示威，指德黑蘭希望美國分裂，又形容示威者成為伊朗「有用的傻瓜」。

而在內塔尼亞胡抵達國會山莊前夕，數以千計的示威者舉行集會，批評國會邀請內塔尼亞胡發表講話的決定。有示威者舉起「被通緝戰犯」標語，以及展示多個紙製棺材，象徵在加沙戰爭中喪生的巴勒斯坦人。

以色列總理內塔尼亞胡7月24日在美國國會發表講話前夕，有支持巴勒斯坦的民眾到華盛頓國會山莊附近集會，抗議對方來訪。（Reuters）

另外霍士新聞和彭博社提到，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）將會以內塔尼亞胡嘉賓身分到國會出席對方講話。白宮就表示，副總統賀錦麗（Kamala Harris）不會到場，但會在25日與內塔尼亞胡會面。

內塔尼亞胡25日亦會與美國總統拜登（Joe Biden）討論推動加沙停火協議問題，一名以色列官員指，以色列談判代表因此推遲出訪行程至下週。