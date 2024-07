內塔尼亞胡華盛頓國會發言　美媒：將提出加沙戰後安排

以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)7月24日到美國國會發表講話,大批示威者在華盛頓國會山莊外聚集,抗議以色列在加沙的戰爭。有消息人士指,內塔尼亞胡將會談及加沙的戰後安排。



美媒Axios引述知情人士報道,內塔尼亞胡與猶太組織領袖會面時表示,他會在美國國會的發言上提出戰後加沙的計劃。

以色列總理內塔尼亞胡在華盛頓國會發表講話前,先與美國眾議長約翰遜會面。U.S. House Speaker Mike Johnson (R-LA) meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on the day of Netanyahu’s address to a joint meeting of Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., July 24, 2024. (REUTERS)