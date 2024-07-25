奧巴馬快將表態支持賀錦麗？　美媒眾說紛紜：他本來屬意另一人選

自美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布放棄尋求連任後，民主黨多位重量級人物先後發聲支持副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）參選總統，唯獨前總統奧巴馬（Barack Obama）仍未表態。美媒對此眾說紛紜，美國全國廣播公司（NBC）指奧巴馬支持賀錦麗，快將公開表態，但也有《紐約郵報》引述消息人士指，奧巴馬看淡賀錦麗選情，屬意另一人選，所以至今保持緘默。



美國總統拜登21日宣布不競逐連任後，民主黨內多位重量級人物，克林頓（Bill Clinton）夫婦、前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、民主黨國會兩院領袖舒默（Chuck Schumer）和傑弗里斯（Hakeem Jeffries）都已正式表態支持賀錦麗。

唯獨奧巴馬一直三緘其口，仍未公開表態支持賀錦麗。

2024年6月15日，美國總統拜登（Joe Biden）和前總統奧巴馬（Barack Obama）在洛杉磯出席籌款活動。（Reuters）

《紐約郵報》24日引述親近拜登家族的消息人士透露，「奧巴馬相當沮喪，因為他知道賀錦麗無法勝選。奧巴馬知道賀錦麗無法勝任，她從未到訪過美國邊境，卻說所有移民都應該有醫療保險。她將無法避開競選路上的地雷。」

在經歷拜登災難性的總統辯論後，消息人士同樣不看好賀錦麗，直言「等到第二次總統辯論，她根本沒辦法辯論，她會亂講以色列、巴勒斯坦、烏克蘭問題，說出一些非常愚蠢的話。」

消息人士更指，奧巴馬屬意另一人選，即亞利桑那州參議員、前太空人凱利（Mark Kelly），對事情不如他所願感到生氣。

2024年3月18日，美國前總統奧巴馬 (Barack Obama) 抵達英國倫敦唐寧街會見英國時任首相辛偉誠 (Rishi Sunak，不在圖中)。（Getty）2024年7月23日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在威斯康星州一間高中學校首次以總統候選人身份出席競選活動。（Reuters）

美國全國廣播公司25日則有另一版本，報道指據4位知情人士透露，奧巴馬和副總統賀錦麗在過去數日一直保持密切聯繫，在她開始競選活動後多次交談。

這些人士表示，奧巴馬私下全力支持賀錦麗參選，並計劃很快公開表態支持她。

奧巴馬和賀錦麗的幕僚也討論安排他們兩人一起參與競選活動，但具體日期尚未確定。