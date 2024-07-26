英美韓報告：朝鮮黑客針對全球國防企業攻擊　竊軍事及核武機密

美國、英國和韓國7月25日聯合發表報告稱，朝鮮正支持黑客組織在全球開展網路間諜活動，試圖竊取軍事及核武機密。



該報告由美國聯邦調查局 (FBI)、美國國家安全局 (NSA) 、英國國家網絡安全中心（NCSC）及韓國國家情報院(NIS) 共同撰寫。

圖為2022年金正恩領導的「戰術核武器部隊訓練」，自9月25日至10月9日止，為期14天，目的是驗證國家戰爭威懾力，及向敵人展示朝鮮的核反擊能力。平壤當局10日也透過官媒發布飛彈試射照，包括導彈打擊東部海域無人島上標靶的照片。（朝中社）

該報告稱，被稱為 Anadriel 或 APT45 的黑客組織，正針對國防、航天、核能和工程企業的電腦系統進行攻擊，當中包括坦克、潛艇、海軍艦艇、戰機、導彈和雷達系統的製造商，試圖取得敏感的機密技術資訊，以及知識產權資料，包括設計圖和項目細節等資訊。

報告指出，Anadriel 目標企業遍及美國、英國、韓國，以及日本、印度等，對全球的威脅持續。

圖為2024年6月28日，朝鮮舉行勞動黨第八屆中央委員會第十次全體會議，領袖金正恩出席主持。（KCNA via REUTERS）

NCSC 認為，Andariel 隸屬於朝鮮人民軍總參謀部偵察總局（RGB），行動亦針對醫療和能源領域， 包括對美國醫療保健企業發動勒索攻擊，為其間諜活動提供資金，呼籲關鍵基建的營運商及早防禦，加強保護系統上的敏感資訊。

FB亦I宣布截獲朝鮮黑客使用的網上帳戶，並將沒收的60萬美元虛擬貨幣歸還遭勒索軟件攻擊的受害者，當中包括美國空軍基地、美國太空總署（NASA）及國防企業等。