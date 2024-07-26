中國俄羅斯老撾外長會晤：憂外力亞太煽風點火　三方同意聯手對抗

中國、俄羅斯及老撾（Laos）在萬象（Vieng Chan）7月25日舉行三方外長會晤。老撾副總理兼外長沙倫賽（Saleumxay Kommasith）主持，中共中央政治局委員、外交部長王毅，俄羅斯外長拉夫羅夫共同出席。



中國外交部網站稱，三方積極評價高質量共建「一帶一路」合作豐碩成果，將推動共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟以及東盟地區發展戰略對接，打造更多合作增長點，為區域一體化進程注入新動能。

俄衛網25日稱，三方高度評價中老鐵路與中歐班列實現雙向奔赴，打通俄羅斯—滿洲里—成都—昆明—萬象—曼谷國際鐵路大通道，將依託各自區位優勢和資源稟賦，推動「中老鐵路+中歐班列」高質量發展，促進配套產業擴容升級，維護產供鏈穩定暢通，打造更加緊密的互聯互通夥伴關係。

列車行駛在中老鐵路瑯勃拉邦跨湄公河特大橋上（中鐵國際）

三方對域外勢力在亞太地區煽風點火表示擔憂，願加強協調配合，推動熱點問題降溫趨緩，維護地區安全穩定。三方將共同反對強權政治、抵制陣營對抗，踐行多邊主義、捍衛公平正義。

三方表示將加強上海合作組織、金磚合作機制與東盟合作架構對接，推進地區一體化建設。歡迎東盟秘書長和上合組織秘書長出席彼此機制性會議。中俄支持老撾成為上合組織對話夥伴，參與金磚機制活動。

美國主導的2024年環太平洋軍演（RIMPAC）在夏威夷及附近海域舉行，美國軍聞網站美國防禦視覺訊息分發服務（DVIDS）發布7月22日的畫面，顯示近40艘軍艦在太平洋編隊航行，展示29國聯合執行任務的能力。（環太平洋軍演社交媒體X賬號，RimofthePacific@X）

王毅強調，中俄老三國是亞太地區新興經濟體和促進地區和平發展的建設性力量，已分別擔任上海合作組織、金磚國家和東盟輪值主席國。三方加強合作，不僅有利於維護共同利益，也將傳遞亞太國家團結合作，共促地區穩定繁榮、攜手應對風險挑戰的明確信息。中方高度評價老撾擔任東盟主席國工作，願同俄方一道，支持以東盟為中心的區域合作架構，支持老撾及東盟各國牢牢把握東亞合作的正確方向。

拉夫羅夫和沙倫賽贊同中方對國際地區形勢的判斷，表示中俄老真誠相待、彼此支持，對諸多重大問題有着共同立場和看法，三方合作為中俄老人民帶來福祉。俄方和老方願同中方加強溝通協調，鞏固政治互信，規劃未來合作，形成更大合力，維護三方以及地區國家的共同利益。