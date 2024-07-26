馬斯克稱被騙同意變性「害死兒子」 跨性別女兒轟父冷漠自戀殘忍
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國富豪馬斯克（Elon Musk）7月22日表示自己被騙，簽下孩子Vivian Jenna Wilson的變性手術文件，並稱覺醒文化（Woke）「害死」Wilson。Wilson於25日反駁馬斯克「被騙」的指控，透露她小時候因自己是同性戀而被父親殘忍對待。
美國全國廣播公司（NBC）26日報道，馬斯克22日接受心理學家兼保守派評論員Jordan Peterson採訪時表示，他當時被告知Wilson可能會輕生，才會被迫簽下她的的變性手術醫療文件。
馬斯克表示，當他同意兒子進行這種療法時，沒有人向他解釋青春期抑制劑「實際上就是絕育藥」，還稱「性別確認照護」（Gender-Affirming Care）一詞是「可怕的婉轉說法」。
他23日在社交平台X提到，Wilson出生時是同性戀，患有輕微自閉症，這兩個特徵導致性別焦慮，強調「但他不是一個女孩」。
對此，Wilson25日接受NBC訪問時反擊馬斯克「被騙」的指控，指出他最初猶豫，但最終還是同意治療。她強調：「如果你（馬斯克）在關於我的問題上公然對數百萬觀眾撒謊，我不會就這麼算。」
↓Wilson在Threads拍片回應馬斯克↓
Wilson憶述，馬斯克從不是一個會給予她支持的父親且很少出現在她的生活中，她和她的兄弟姐妹皆是由母親或保姆照顧。
每當馬斯克出現就時常斥責她，馬斯克會因為她的女性特質而攻擊她，迫使其表現得更男性，包括在小學時就強迫她讓聲音變得低沉。
Wilson以「冷漠、易怒，既缺少愛心又自戀」來形容馬斯克，並表示已約4年沒有跟他說過話。
Elon Musk：特斯拉Robotaxi計劃10月發布 FSD有望2024年底前入華假的？美媒指Elon Musk擬每月捐巨款助特朗普 本尊po圖回應華爾街日報：馬斯克承諾擬每月捐約4500萬美元撐特朗普Elon Musk重金捐款挺特朗普 意在左右2024美國總統大選