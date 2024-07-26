馬斯克稱被騙同意變性「害死兒子」　跨性別女兒轟父冷漠自戀殘忍

美國富豪馬斯克（Elon Musk）7月22日表示自己被騙，簽下孩子Vivian Jenna Wilson的變性手術文件，並稱覺醒文化（Woke）「害死」Wilson。Wilson於25日反駁馬斯克「被騙」的指控，透露她小時候因自己是同性戀而被父親殘忍對待。



2024年7月22日，美國富豪馬斯克接受心理學家兼保守派評論員Jordan Peterson採訪。圖為2人在採訪現場的的合影。（Twitter@Jordan Peterson）

美國全國廣播公司（NBC）26日報道，馬斯克22日接受心理學家兼保守派評論員Jordan Peterson採訪時表示，他當時被告知Wilson可能會輕生，才會被迫簽下她的的變性手術醫療文件。

馬斯克表示，當他同意兒子進行這種療法時，沒有人向他解釋青春期抑制劑「實際上就是絕育藥」，還稱「性別確認照護」（Gender-Affirming Care）一詞是「可怕的婉轉說法」。

他23日在社交平台X提到，Wilson出生時是同性戀，患有輕微自閉症，這兩個特徵導致性別焦慮，強調「但他不是一個女孩」。

對此，Wilson25日接受NBC訪問時反擊馬斯克「被騙」的指控，指出他最初猶豫，但最終還是同意治療。她強調：「如果你（馬斯克）在關於我的問題上公然對數百萬觀眾撒謊，我不會就這麼算。」

↓Wilson在Threads拍片回應馬斯克↓

Wilson憶述，馬斯克從不是一個會給予她支持的父親且很少出現在她的生活中，她和她的兄弟姐妹皆是由母親或保姆照顧。

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）、社交媒體X（前稱Twitter）和SpaceX行政總裁馬斯克於2023年11月1日英國布萊奇利園（Bletchley Park）舉行人工智能安全峰會首天，與其他與會代發表演說。（Reuters）

每當馬斯克出現就時常斥責她，馬斯克會因為她的女性特質而攻擊她，迫使其表現得更男性，包括在小學時就強迫她讓聲音變得低沉。

Wilson以「冷漠、易怒，既缺少愛心又自戀」來形容馬斯克，並表示已約4年沒有跟他說過話。