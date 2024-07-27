巴黎奧運｜選手禮包開箱「豪贈三星摺疊機」　保險套設計引熱議

2024巴黎奧運已揭開序幕，來自全球的選手已陸續入住奧運選手村。本次的選手村，除了延用東京奧運環保措施打造的「紙板床」外，選手們獲得的禮物包也受到關注。



一名加拿大選手近日就在TikTok分享選手村內提供的物品，包括一支金色的三星摺疊手機。此外，本次奧運的保險套設計也在網上引發話題。

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綜合Buzzfeed等外媒報道，加拿大帆船運動員道格拉斯（Sarah Douglas），近日在短影音平台TikTok分享的影片，觀看次數超過400萬次。道格拉斯介紹了每位奧運選手在選手村收到的禮物。包括水壺、手機、巴黎觀光手冊、盥洗用具等。泰國羽球好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）也分享影片開箱「奧運手機」，是一支三星製的金色摺疊機。

運動員分享選手村內收到的手機，引發討論。（olympics.com圖片）

除此之外，道格拉斯也展示專為本次巴黎奧運設計的保險套。保險套外包裝呈粉紅色與藍色，上方畫有巴黎奧運官方吉祥物Phryge，設計俏皮。上方還寫着「在愛的領域也要公平競技，別忘了事先徵求同意」、「就算沒有得金牌也可以使用」。

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據了解，巴黎奧運主辦單位，預計在約1萬4500名運動員與工作人員入住的選手村內，發放超過30萬個保險套。其中包括20萬個男用保險套、2萬個女用保險套、1萬個口腔護膜。此外，會場內也會設置多個性健康檢測中心。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】