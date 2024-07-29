委內瑞拉大選投票結束　氣氛難言輕鬆　反對派選前氣勢強有危機

委內瑞拉大選投票當地時間7月28日下午6時陸續結束（香港時間29日早上6時），如票站仍有人排隊，選民可入內繼續。在總統馬杜羅選前警告說、倘對手獲勝或引發內戰的情況下，投票日市面氣氛表面平靜，但緊張感覺顯然易見。



反對派呼籲支持者在投票站保持警惕，在票站關閉後的「決定性時間」核實點票過程；他們普遍擔心該國執政黨、該國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）所屬委內瑞拉統一社會主義黨（PSUV）會試圖竊取選票。

反對派與執政黨發表的言論，為是次選舉蒙上緊張的陰影。馬杜羅28日清晨在首都加拉加斯（Caracas）投票。他選前曾說，如反對派獲勝，如果將引發內戰。

英國廣播公司（BBC）29日引述民調結果，反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）大幅領先馬杜羅。BBC引述部份選民擔心，馬杜羅倘落敗，這次選舉的結果可能會被篡改。

2024年7月28日委內瑞拉總統馬杜羅在首都加拉加斯一處投票站投票。委內瑞拉28日舉行總統選舉投票。投票從當地時間上午6時開始，選舉結果預計當晚揭曉。（新華社）

馬杜羅：選後全國對話

馬杜羅說29日稱，全國選舉委員會宣布的結果將得到武裝部隊和警察的認可和捍衛。

他說29日頒布全國對話令；這通常意味着政府與反對派、企業、社區和其他方面進行對話。

他稱如個人如再次掌權，將保證和平與經濟增長，減少該國對石油收入的依賴。

圖為2024年7月28日，委內瑞拉首都加拉加斯，安保人員在一處投票站外警戒。（新華社）

過程大致平靜

支持與反對馬杜羅的眾在一個票站外發生推撞，之後有民眾包圍票站，聲稱要捍衛選票，警方派員在票站外組成盾牌陣，以防他們闖入票站。

委內瑞拉司法部長Tarek Saab於2024年7月28日晚對路透社表示，預計不會發生任何暴力事件，除了一些個別事件外，投票一直是和平的。

圖為2024年7月28日，委內瑞拉首都加拉加斯，選民在一處投票站排隊投票。（新華社）

是次選舉共有10名候選人參加，包括馬杜羅和岡薩雷斯等。

馬杜羅的主要挑戰者是岡薩雷斯，他是反對派4月推舉的候選人，取代被禁止參選的前國會議員馬查多（Jefferson Machado）。

馬杜羅在2018年5月20舉行的大選中獲勝連任，但多國認為選舉有舞弊，包括美國、加拿大及14個拉丁美洲國家稱之為「不具認受性」。

本次選舉登記選民約2,162萬，全國共設超過1.5萬個投票中心。投票時間自上午6時開始，選舉結果預計當地時間當晚揭曉。

委內瑞拉總統任期6年，2013年執政至今的馬杜羅，本屆任期2025年1月結束。