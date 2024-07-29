習近平晤東帝汶總統簽署文件　宣布建議全面戰略夥伴關係

中國國家主席習近平7月29日早上與東帝汶（East Timor）總統奧爾塔（Jose Ramos Horta）舉行會談。



奧爾塔7月28日上午抵達北京，開始為期4天的訪問日程。

習近平在會面中指出，相知無遠近，萬里尚為鄰。中國同東帝汶傳統友誼源遠流長。早在13世紀中國南宋時期，雙方就有通商往來，古老的海上絲綢之路留下了兩國人民友好交往的佳話。中國最早承認東帝汶獨立並同貴國建交，一直把東帝汶作為深化周邊合作的重要方向。去年，他同東帝汶總理（古斯芒，Kay Rala Xanana Gusmão）在杭州會晤，共同宣布兩國建立全面戰略夥伴關係，開啟雙邊關係新篇章。兩周前，中共二十屆三中全會在北京成功召開。中國將進一步全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制，推進高質量發展和高水平對外開放，這將給全球經濟復甦、地區發展和兩國合作帶來新動力、新契機。

國務院總理李強7月28日會見到訪的東帝汶總統奧爾塔（Jose Ramos Horta）。（央視截圖）

中國國務院總理李強7月28日會見奧爾塔。奧爾塔指中方願同東帝汶加強互利合作。這是兩國建交22年以來，東帝汶總統首次對華國事訪問。

李強表示，中方願同東帝汶深化多邊領域溝通協調，加強氣候政策交流合作，支持東帝汶早日加入東盟組織，共同為促進地區和平穩定、發展繁榮作出積極貢獻。

國務院總理李強7月28日會見到訪的東帝汶總統奧爾塔（Jose Ramos Horta）。（央視截圖）

這是奧爾塔自2022年就任總統以來首次訪華，也是中國和東帝汶2002年建交以來，東帝汶總統首次對中國進行國事訪問。

中國外交部發言人毛寧26日指，中國是最早承認東帝汶獨立、最早同東帝汶建交的國家。建交22年來，兩國關係持續穩定發展，傳統友好深入民心。