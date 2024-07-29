巴黎奧運｜法國警方稱多地光纖網絡被破壞
撰文：官祿倡
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法國《巴黎人報》7月29日引述法國警方當日報道，法國多地的光纖網絡遭到破壞。警方周一表示，最新的破壞行為已波及法國6個地區，但並未影響到奧運主要舉辦地巴黎。
報道指，電話公司SFR和Bouygues的設施遭到破壞，其中位於埃羅省、羅訥河口省、瓦茲省、默茲省、德龍省和奧德省設施的電纜被剪斷，固網電話線路因破壞行為在夜間受到影響。
巴黎奧運7月26日至8月11日舉行，但已發生不少事件，令人難以心安。
法國鐵路公司SNCF在7月26日表示，其高速列車TGV網絡成為惡意破壞行動的目標，聲明談到有縱火攻擊，令3條列車路線大受影響，列車要改道或取消班次，約80萬乘客受影響。
法國內政部長達爾馬寧29日（Gerald Darmanin）表示，一名極左疑犯28日被捕。
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除此之外，法國東部巴塞爾－米盧斯－弗賴堡歐洲機場（EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg，暫譯）7月26日因接獲炸彈警報一度關閉，警方疏散民眾。機場之後宣布重開。
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