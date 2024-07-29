英國紹斯波特持刀襲擊至少8傷包括兒童　英媒：1死

英國紹斯波特（Southport）警方7月29日表示，當地發生持刀襲擊案後發生重大案件。利物浦傳媒ECHO指，案件導致至少1人死亡。



警方在聲明中表示，他們可以確認，7月29日早上，紹斯波特發生一單重大事件，緊急服務人員已介入。約上午11時50分，警方接獲報案指，Hart街一處房產發生持刀襲擊事件。警方逮捕一名男子並沒收一把刀。

內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）在X表示：「我對紹斯波特發生的嚴重事件深感擔憂。我的所有想法都與受影響者的家人和親人在一起。我已與默西塞德郡（Merseyside）警察和犯罪專員交談，向警方表達全力支持，並感謝緊急服務人員的回應。」

持刀襲擊案

警方指，事發於27日下午5時20分剛過，緊急服務部門接獲報案稱，一名18歲跨性別女性在Albert路一處房產內被刺傷。受害者被送往醫院接受治療，目前情況穩定。

38歲疑犯Mark Henderson被指控犯有企圖謀殺罪。