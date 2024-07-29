英國紹斯波特8人中刀　17歲疑犯被捕　英媒：1兒童死亡

英國紹斯波特（Southport）警方7月29日表示，當地發生持刀襲擊案後發生重大案件。英國《獨立報》報道，案發於一間舞蹈工作室，一名來自附近蘭開夏郡班克斯（Banks）的17歲少年被捕，警方指該事件未被視為與恐怖活動有關。英國BBC報親，有目擊者指傷者多數是兒童，有傷者母親形容「女兒幾乎沒有意識」。



警方在聲明中表示，他們可以確認，7月29日早上，紹斯波特發生一單重大事件，緊急服務人員已介入。約上午11時50分，警方接獲報案指，Hart街一處房產發生持刀襲擊事件。警方逮捕一名男子並沒收一把刀。

內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）在X表示：「我對紹斯波特發生的嚴重事件深感擔憂。我的所有想法都與受影響者的家人和親人在一起。我已與默西塞德郡（Merseyside）警察和犯罪專員交談，向警方表達全力支持，並感謝緊急服務人員的回應。」

圖為2024年7月8日，英國內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）到訪倫敦南部社區，並與警方討論治安問題。（Reuters）

當地日前亦有持刀襲擊案

警方指出，紹斯波特27日亦曾發生持刀襲擊案，當日下午5時20分剛過，緊急服務部門接獲報案稱，一名18歲跨性別女性在Albert路一處房產內被刺傷。受害者被送往醫院接受治療，目前情況穩定。38歲疑犯Mark Henderson被指控犯有企圖謀殺罪。