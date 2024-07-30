拜登促高院大法官任期設限18年 斥極端主義削弱公眾對裁決信心
撰文：蕭通
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美國總統拜登（Joe Biden）7月29日出席《民權法案》（ Civil Rights Act）通過60周年的紀念活動，針對聯邦最高法院目前遭保守派壟斷，提出要求改革。他表示，將提案限制大法官任期設限為18年，廢除目前的終身制，並直言極端主義正削弱公眾對法院裁決的信心。
拜登已於21日宣布放棄爭取連任，他29日於德州奧斯汀（Austin）的詹森總統圖書館（Lyndon B. Johnson Presidential Library）發表講話，稱尊重司法及憲法規定的權力分立，但認為現在情況不符權力分立原則，直指最高法院近年發布的極端意見，破壞了長期以來確立的民權原則和保障。另外，拜登也要求對大法官強制實施道德規範。
促修改憲法限制總統豁免權
拜登公開批評高院早前對前總統特朗普（Donald Trump）的有利裁定，稱樹立了危險先例，呼籲國會批准限制總統豁免權的憲法修正案，強調無人能凌駕於法律之上。
不過， 目前隨著距離大選只有99天，加上其提案明顯針對保守派，在共和黨阻攔下，相關提案將難望過關。
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