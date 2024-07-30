委內瑞拉撤回駐7國外交人員　秘魯要求委使節72小時內離境

委內瑞拉外交部當地時間7月29日發公告宣布，撤回所有駐阿根廷、智利、哥斯達黎加、秘魯、巴拿馬、多明尼加和烏拉圭七國外交人員，並要求上述7國同樣撤回其駐委外交代表。秘魯差不多第一時間做出反應，要求委國使節72小時內離開。



在此之前，委內瑞拉28日舉行大選，一些國家對結果表示質疑。

美國非政府組織卡特中心（Carter Center）已派觀察員前往委內瑞拉觀察投票過程，呼籲當局立即公布票站的點票結果。路透社30日引述一位消息人士稱，卡特中心進一步的資訊在委國選舉最終報告發布之前，將不會公布。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，華府對委內瑞拉大選投票結果沒反映民眾投票意願表示嚴重關切。

路透社30日引述一名不願透露姓名拜登政府官員向記者通報委國投票情況，指責馬杜羅政府「操縱選舉」。華府尚未宣布任何新的懲罰措施，但為進一步對委制裁敞打開大門。

巴西和歐盟也呼籲讓民調數據變透明；俄羅斯、古巴、洪都拉斯和玻利維亞則為馬杜羅宣布勝利而歡呼。

加拉加斯和華盛頓的敵對關係可以追溯到左翼民粹主義查維斯（Hugo Chavez）時代。

2024年7月29日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，中）在首都加拉加斯（Caracas）慶祝勝出總統大選。（Reuters）

委內瑞拉反對派領導人Maria Corina Machado於29日表示，該國反對派在28日的選舉中獲得了73.2%的選票。但國家選舉委員會宣布現任總統馬杜羅在投票中獲勝，他獲得第三個任期。

路透社20日引述獨立民調機構稱這一結果令人難以置信，反對派領袖和外國觀察員敦促選舉當局公布點票結果。

Maria Corina Machado說，反對派掌握的統計顯示，馬杜羅總共獲得275萬張選票，而他的競爭對手、前外交官岡薩雷斯則獲得627萬張選票。

這些數字與選舉當局稱馬杜羅贏得的515萬張選票而岡薩雷斯贏得445萬張選票截然不同。

選舉委員會午夜過後表示，他贏得51%的選票，並補充說他贏得了「大多數有效選票」。