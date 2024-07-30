日本知名鰻魚飯致161人食物中毒1人死　伊勢定：有廚師沒戴手套

日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」爆大規模食物中毒事件，有161人食用7月24日至25日販售的蒲燒鰻魚與鰻魚便當後出現上吐下瀉，其中1人死亡。橫濱市政府已確認為「金黃色葡萄球菌」的集體食物中毒事件，該公司29日在記者會上坦承，由於並未強制規定負責燒烤的廚師佩戴手套，事發當日20名廚師中有5人並未配戴手套。



日本電視台（Nippon TV）7月30日報道，知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」，24至25日在橫濱市京急百貨公司內販售的蒲燒鰻魚與鰻魚便當造成今次集體食物中毒事件，共計販售出1761個便當。

日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」提供的鰻魚飯便當。（日本橋伊勢定網站）

有161人在食用24日上午至25日上午10時半期間販售的2款商品後，出現上吐下瀉。其中1名90多歲婦人在食用後死亡，雖尚未最終確認死因，但懷疑與其有關。

橫濱市政府29日表示，該宗集體食物中毒事件為金黃色葡萄球菌中毒。

京急百貨公司目前已要求「日本橋伊勢定」位於商場地下1樓的分店以及10樓的餐廳自25日起全面停業，而當地保健所已進入店內進行調查。

日本知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」爆大規模食物中毒事件，有147人食用7月24日至25日販售的蒲燒鰻魚與鰻魚便當後出現身體不適，其中1人死亡。圖為飯店定位於橫濱上大岡京急百貨公司的分店照片。（日本橋伊勢定網站）

京急百貨公司29日下午召開緊急記者會，呼籲在該時間段內購買相關產品的顧客切勿再食用。

日本橋伊勢定的代表在記者會上承認，由於並未強制規定負責燒烤的廚師佩戴手套，事發當日20名廚師中有5人並未配戴手套。

「日本橋伊勢定」創立於1946年，因為堅持使用國產鰻魚和炭火烤製而深受日本人喜愛。