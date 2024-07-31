賀錦麗10天兩指標雙殺特朗普　美民主黨DNC：她是唯一合資格人選

美國民主黨全國委員會（DNC）稱，該黨總統候選人網上提名投票8月1日至8月5日進行。DNC稱現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯賀錦麗）是唯一符合資格的民主黨總統參選人，已獲99%的黨代表支持。



根據彭博新聞／Morning Consult於7月30日公布的一項民意調查，自美國總統拜登總統宣布不競選連任後，接棒為民主黨總統參選人的賀錦麗在7個搖擺州中的6州支持率，與共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，特朗普）相比都上升。

這個在7月24日至28日進行的網上民調結果顯示，賀錦麗在密歇根州領先特朗普11個百分點，在亞利桑那州、威斯康星州和內華達州，她領先2個百分點。

特朗普在賓夕法尼亞州領先賀錦麗4個百分點，在北卡羅來納州領先2個百分點。

兩人在佐治亞州的支持率不相上下。

相較於之前特朗普和拜登的民調結果，在7個搖擺州中，特朗普只在威斯康星州縮小他落後於賀錦麗的差距。

這個在30公布的調結果，在亞利桑那州、佐治亞州和賓夕法尼亞州的誤差幅度為正負3個百分點，在密歇根州、北卡羅來納州和威斯康星州的誤差幅度為正負4個百分點，在內華達州的誤差幅度為正負3個百分點。

美國大選民主黨總統參選人、美現任副總統賀錦麗（又譯賀錦麗）2024年7月30日出席在佐治亞州亞特蘭大舉行的拉票活動。（Reuters）

路透／易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，賀錦麗支持度來到43%，仍領先共和黨特朗普1個百分點，她用10天時間縮小拜登退選前遺留下來的差距。

易普索28日完成最新民調結果指出，她在受訪登記選民支持率是43%，特朗普則是42%。上週同一民調顯示，她的支持度約為44%，特朗普為42%。

整體而言，選民過去1個月以來對賀錦麗的看法有所改善。最新民調結果顯示中，她收獲的好感度是46%、非好感度是51%；相對於拜登退選前的7月2日民調，她的好感度與非好感度分別為40%與57%。

特朗普方面，他的所得的好感度變化不大，在受訪登記選民間的好感度為41%，非好感度為56%。

美國副總統賀錦麗2024年7月27日在一個於麻省舉行的競選集會中發表講話。（Reuters）

民調結果顯示，受訪登記選民較傾向於特朗普經濟、移民與犯罪的政策；而賀錦麗在公共衛生方面優勢較大。

這項民意調查在7月26至28日以英語進行，在1025名美國成年人中隨機抽取樣本，誤差為3.5個百分點。